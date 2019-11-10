【逃犯條例】陳茂波：社會動盪未影響香港金融市場、投資者信心

財政司司長陳茂波今日（10日）發表網誌，表示過去數月社會比較動盪和不時出現惡意造謠，惟他指香港的金融市場還是大致保持平穩。陳茂波續指，港元匯率穩定，資金進出自由、亦未見顯著外流，銀行體系運作暢順、流動性充裕，顯示近月社會事件並未嚴重影響投資者的信心。

陳茂波表示政府做了大量的防震和市場監控工作，故過去數月即使社會比較動盪及不時出現惡意造謠，但香港的金融市場還是大致保持平穩。（資料圖片）

本港股市恒生指數五月底是26,900點左右，上星期收市報27,651點，期間的起跌跟外圍股市大致同步。陳茂波表示政府做了大量的防震和市場監控工作，故過去數月即使社會比較動盪及不時出現惡意造謠，但香港的金融市場還是大致保持平穩。另外，他續言港元匯率穩定，資金進出自由、亦未見顯著外流，銀行體系運作暢順、流動性充裕，顯示近月社會事件並未嚴重影響投資者的信心。

陳茂波又指港元匯率穩定，資金進出自由、亦未見顯著外流，銀行體系運作暢順、流動性充裕，顯示近月社會事件並未嚴重影響投資者的信心。（資料圖片）

陳茂波又指，利便更多香港的金融服務機構到大灣區開展業務，將是重要的課題。據粵港澳大灣區建設領導小組上週三舉行了第三次全體會議，有部分新措施旨在深化大灣區的金融合作，包括繼續提升港澳居民在內地使用移動電子支付及跨境開立銀行帳戶的便捷度，雙向跨境理財通及支持保險業發展的措施。

陸續會有資產管理公司或金融機構因「理財通」落戶香港

陳茂波預期，陸續會有資產管理公司或金融機構，因「理財通」而落戶香港或增加已在港的投資，這將有助進一步強化香港作為國際資產管理中心和全球離岸人民幣業務樞紐的地位。