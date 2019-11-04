反修例示威持續不斷，主管港澳事務的國務院副總理韓正，突安排於本周三接見特首林鄭月娥，是二人自六月爆修例風暴後首次公開踫頭。適逢近日屢傳中央有意於明年3月前撤換林鄭，政界關注在是次會面中，林鄭的去留能否見端倪。 有接近北京消息人士指，中央短期內無意換特首，因明年面對立法會選舉等硬仗，已無暇分身另闢選舉選委會和行政長官的新戰線，而韓正很可能借今次接見林鄭澄清換馬傳聞。有政界中人更指，相比換走林鄭，撤換司長、局長以至行政會議成員的可能性更大。

林鄭月娥與陳茂波。(資料圖片)

據悉，身兼港澳工作協調小組組長的中央政治局常委韓正，今年六月曾南下深圳，與林鄭月娥「秘密」會面討論修例風波，最終林鄭宣布「暫緩」修例工作，她事後拒答曾否與韓正會面，但承認過程中有知會中央，並獲支持。其後，韓正再一次在深圳「召見」林鄭，同未有對外公布。今次林鄭出席上海進博會後改往北京，事先公布獲韓正接見，是兩人自修例風波以來首次公開會面。

早前英國《金融時報》報道，北京計劃明年3月前，任命「臨時行政長官人選」接替林鄭月娥，完成餘下任期，但外交部即批評是「別有用心的政治謠言」，之後刪稿又惹來更多揣測。接近北京的消息人士指，料韓正會借周三接見林鄭，向外闢除短期內撤換特首的傳聞，以打消反修例陣營甚至本港商界，希望透過風波持續逼使林鄭下台的念頭。

該名消息人士又指，有關中央任命「臨時行政長官」至2020年6月底的說法有誤，因《基本法》列明，港府需於特首出缺六個月內舉行選舉，選出接替人。若明年3月撤換林鄭，以時間推算，本港很可能會在明年6、7月間進行選委會選舉，再透過新組成的選委會推選特首，然而明年9月便改選立法會，「北京要在短短半年內，進行三場影響本港政局的大型選舉，幾乎是不可能的任務」。

消息人士補充，換走林鄭不一定可解決修例風波，短期內撤換特首反會增加許多不穩定因素，「北京計過數，暫時會以不變應萬應」。

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商界部署「造王」 陳茂波遠離風波成人選

雖然北京有意闢謠，但林鄭屢傳出遭撤換的消息，已引起政商界高層的關注及部署。據悉，有個別地產商開始「押注」，並曾私下向人表明支持財政司司長陳茂波。另有來自專業界別消息指，有人已在物色可出任財政司司長的人選，似為陳茂波一旦更上層樓找接任人。

事實上，林鄭月娥鬧出「不可願諒的浩劫」後，外界認定她再難連任，即使未需要提前「起身」，建制派不同勢力已悄悄造勢，開始「跑馬仔」。一名來自商界的政圈中人指，若要找人頂替林鄭月娥，應挑選熟悉政府運作、有管治經驗之人，最好是現屆政府官員，「現屆政府誰人與修例風波完成無關呢？陳茂波是其中之一。」