【悼念周梓樂】科大指校園遭大規模破壞　周一課堂需繼續取消

一名香港科技大學的學生在示威活動現場疑從高處墮下重傷，送院後延至上周五（8日）不治，其時科大正舉行畢業典禮，有學生於校園內遊行及噴標語。 科大今日（10日）發聲明稱，由於校園遭大規模惡意破壞，修復需時，明日（11日）課堂需繼續取消，校方會調查事件並保留追究責任。科大又稱，政府必須就現時社會的紛爭，盡快提出可行的解決方案。

科大畢業禮結束後，有人上主禮台默哀。（資料圖片／羅君豪攝）

22歲科大學生周梓樂上周一（5日）凌晨被發現於尚德邨停車場重傷，情況一直危殆，延至上周五宣告不治。科大學生於死訊傳出後，在畢業典禮上默哀，亦有在校園內遊行及噴標語，促事件真相得以查明。

科大今日發聲明稱，校園星期五遭到大規模惡意破壞，多處地方受到損毁及大面積塗污。由於復修需時，大學明日(11日)的課堂將繼續取消，各學院稍後會公布補課安排。校方將協助警方就今次刑事毁壞案件進行調查，並保留追究責任。

對於香港近月持續發生的騷亂逐步滲入校園，大學深感痛心。事件亦已令很多科大師生開始擔心其人身安全。政府必須就現時社會的紛爭，盡快提出可行的解決方案，讓整體社會能夠回復安寧與秩序。科大亦再次呼籲各方保持冷靜和克制，暴力無法解決任何問題，只會激化矛盾及造成更大傷害。