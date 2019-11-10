【11.10．交通消息】港鐵：馬鞍山站關閉　列車不停該站

22歲科大學生周梓樂在上周一（4日）的將軍澳衝突期間由尚德停車場高處墮下，送院治療幾日後於上周五（8日）宣告不治。網民今日在社交平台發起八區「和你shop」行動，沙田新城市廣場及沙田站率先受到破壞。 《香港01》會持續更新交通消息。

沙田新城市廣場的連儂牆。（歐嘉樂攝）

【17:35】港鐵：因應車站附近的突發情況，為保障乘客工的安全，馬鞍山綫列車現時不停馬鞍山站，車站亦會關閉。

【15:37】港鐵：輕鐵服務最新安排如下：705，706,及761P綫服務暫停；751綫改道，只行走友愛至洪水橋站，維持18-25分鐘一班車。

【17:19】港鐵：由於有港鐵巴士被暴徒破壞，為保障乘客及員工安全，K73及K76巴士暫停服務。

【15:27】港鐵：由於有公眾活動進行，輕鐵706綫服務暫停。

【15:04】港鐵：因為有人破壞沙田站設施，為保障乘客及員工安全，剛剛開始東鐵綫列車不停沙田站，車站亦會關閉。

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【14:40】九巴：因應屯門一帶最新交通情況，九巴及龍運以下路線有臨時安排。路線改道：52X, 60M, 60X, 61M, 61X, 259D, 261, 263, 961, A33X, E33。

其餘各區路線亦會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

【14：50】港鐵：沙田站即將關閉。