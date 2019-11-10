【11.10集會】反修例示威持續　外傭聚會受影響　周日被迫留家中

反修例示威衝突持續五個月，示威地區不時波及一些居港外傭放假時常聚集的地點。有外傭表示，星期日遇示威時可能要轉地點舉行聚會，亦曾試過留在家中，但她對示威表示理解。亦有舉辦活動的組織指，有時活動要取消或者移師，會感到不便。

有舉辦免費按摩班的組織指，曾因示威活動而要改地點，學員人數亦下跌。（蕭韻蕊攝）

外傭：理解示威者想爭取五大訴求

來自菲律賓的Bong在港當外傭二十多年，她指，每逢星期日都會出門聚會，通常都會到添馬公園和朋友見面。最近示威持續，Bong指聚會地點視乎當時情況而定，有時要「轉場」至遮打道，沒有固定的地點。她說最安全的方法就是避免去有示威的地區，但亦曾因安全考慮留在家中，沒有外出。她指會留意相關菲律賓移民工協會的消息，例如The United Filipinos in Hong Kong，再決定聚會地點或是否繼續外出。

對於示威活動會否帶來不便，她表示「早已習慣」，認為只要示威活動沒有傷害聚會的外傭，大家互相尊重的話，是可以接受的。她指理解示威者在爭取「五大訴求」：「如果你想得到一些事情，你就要發聲，並努力爭取」，並覺得若果政府能回應訴求的話，或許示威活動就會停止。

外傭Bong有時要轉場繼續聚會，但理解示威活動。（蕭韻蕊攝）

因示威曾令按摩班取消或移師

除了外傭聚會，在周末亦會有組織舉辦免費按摩班，教導外傭或少數族裔按摩技巧。義工Fely指，每逢星期日都會在高等法院對出舉行按摩班，但至六月起有兩堂因示威活動要取消，另有兩堂要移至香港公園舉行。另外，有學員因有安全考慮、或擔心沒車回家而決定不上課，人數大約由近100人跌至50人左右，有時亦要提早下課。她沒有評論示威活動，但指有時會帶來不便，要視乎當天情況作出改動。