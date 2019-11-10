關注青少年服務機構　就改善康文署兒童遊樂設施提七大要求

有「童話遊樂場」計劃的兒童大使提出七大要求，希望能改善現有遊樂場設施。此計劃由深水埗區七間青少年綜合服務中心合作舉辦，兩年間共招募超過70位深水埗兒童大使進行培育，鼓勵兒童就康文署轄下的遊樂場作出觀察，共同參與建設社區。

七大要求 期望能為遊樂場增添新元素

針對康文署兒童遊樂設施，香港小童群益會賽馬會長沙灣青少年綜合服務中心、香港小童群益會美孚青少年綜合服務中心、香港基督教服務處深中樂Teen會、香港基督教服務處深東樂Teen會、深水埗綜合社會服務處、東華三院余墨緣綜合服務中心、香港中華基督教青年會石硤尾會所，今日（10日）合作於南昌公園舉行「我們的童話遊樂場」主題攤位，就遊樂設施提出七大要求，包括：促進共融，把遊樂設施以年齡分類，回應不同年齡層的需要；提升設施刺激度，購置更刺激的滑梯組件；加入大自然元素，增設玩水和沙池，以及園境設計元素；促進社交活動，增設迷宮等；促進感統發展，增大型攀爬架和助聽覺發展的設施；改善安全，維修告示須有預計完成日期；增配套設施，例如水機。

9歲的楊灝謙參加了「童話遊樂場」計劃並視察過香港不同遊樂場。他以長沙灣遊樂場為例，他指遊樂場空間不足，而且並非每個人都適合玩其中的遊樂設施。另外，他指現時大多遊樂場都欠缺大自然元素，他希望有更多玩水的設施，希望可吸引更多不同年齡層的人都能夠到遊樂場。