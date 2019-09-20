屯門湖山遊樂場擬「割地」建公屋容八千人　九成居民反對恐塞爆

今年初，規劃署就湖山遊樂場等五個公屋發展項目向屯門區議會提交文件。文件其中一項建議為於湖山遊樂場一幅佔地1.89公頃的土地上興建公屋，預計可容納逾8000人。地區組識「富新一代」社區主任李家偉於9月14至17日於區內進行一項問卷調查，發現近九成受訪者反對興建公屋，批評現時交通配套不足，興建公屋會加劇區內的交通負擔。

提供3000單位 容納逾8000人

根據規劃署向屯門區議會提交的文件，湖山遊樂場的公屋發展項目佔地約1.89公頃，地積比率為6.5倍，計劃興建3幢不高於40層的住宅項目，提供約2940個單位，預計可容納8230人。並設有休憩及兒童遊樂設施、綠化空間、安老院舍、幼稚園等設施。

九成居民反對興建公屋

李家偉表示，早於2017年，已有居民舉行居民大會討論相關建屋事宜，當時反應熱烈，逾1000名居民表示反對興建公屋。惟今年3月，規劃署仍就建屋計劃提交文件預屯門區議會。

李家偉於今年9月14日開始於屯門富新區內就建屋一事進行問卷調查，截至17日，共收到近500份問卷。「發現有很多居民唔知湖山遊樂場會起居屋，又有居民聽到之後話：『吓？之前唔係反對咗咩？』經統計問卷之後，發現有近九成居民反對興建公居，主要原因是認為現時屯門碼頭一帶交通配套不足，擔心建屋後會加劇區內的交通負擔。」

預計公屋單位落成後，會座落於圖片左邊樹林位置。（受訪者提供）

公屋單位落成後，會座落於新屯門中心對面。（受訪者提供）

交通配套不足

他又指富新區居民出入依賴巴士，「但現時區內巴士線路不齊全，只有幾條線，甚至沒有巴士出尖沙咀，居民要去其他區，通常都要到屯門轉車站轉車，每次到轉車站，入新屯門中心的隊伍都是最多人。」他說，由於巴士路線不足，每逢繁忙時間，都有很多居民未能上車，甚至要等候兩三架巴士才上到。憂慮興建公屋後增逾8000人口，「上唔到車的問題會更加嚴重。」

他指，政府如欲在湖山遊樂場興建公屋，應先優化區內的交通配套，「最起碼先增加巴士班次，以及進行道路擴闊工程，長遠應解決整個屯門的交通問題。」

李家偉指，居民對興建公屋的主要原因是認為區內交通配套不足。（受訪者提供）