【實試】大人啱玩！嚴選5個室內遊樂場　高速瀡滑梯、電動賽車場

戶外活動不是每個人都喜歡，室內遊樂場的遊戲又怕太小朋友？《開罐 Opener》就為大家嚴選出5個適合成人遊玩的室內遊樂場，種類路線不一，大家快點Bookmark，相約情人、閨密一起去玩玩！

▼▼▼有咩好玩？點擊睇片！▼▼▼

場內設有賽道。（莊堅毅攝）

【1】Azzita Hoverland電動平衡車體驗！

這一個體驗中心位於觀塘工廈內，佔地超過5000呎，場內有三款電動車可以玩，更有專人教授。除了常見的平衡車，更有新款的「平衡氈」及「魔鬼魚」。記者玩過覺得平衡氈較易上手，初學者可以玩「平衡氈」，能夠享受速度之餘又容易控制。而「魔鬼魚」則最高難度亦最刺激，不過就要全身肌肉用力，記者試玩後起身即脚軟！

+ 5 + 4 + 3

－小貼士－1. 場內須穿上保護裝備

入場遊玩當然想打卡，不過因為安全問題，不管你是經驗玩家還是新手，都一定要戴齊頭盔、護膝及護肘裝備，比較難影到靚相。店員Lewis表示，如果想打卡，可以在玩完之後，在工作人員陪同下脫去裝備，才作勢打卡。

2. 穿長褲較適合

「平衡氈」及「魔鬼魚」需要坐下遊玩，如果穿裙子一定走光，建議穿長褲落場。

3. 設體重限制

「平衡氈」體重限制為40磅以上，200磅以下；「魔鬼魚」規限則較嚴格，體重限制為40磅以上，132磅以下方可遊玩，健碩男應該玩不到「魔鬼魚」了。

【價格詳情】。平衡車體驗（接受Walk-in及預約）

89元（30分鐘任玩）、139元（一小時任玩）、228元（1.5小時任玩）

。平衡氈體驗（只接受預約）

99元（10分鐘任玩）

。魔鬼魚體驗（只接受預約）

79元（10分鐘任玩）

。另設包場，價格可以向店舖查詢。

【Azzita Hoverland電動車平衡中心】 地址：觀塘開源道3號業發工業大廈1座3樓A室 電話：3702 1160

有多款大型遊戲！（莊堅毅攝）

【2】Superpark HongKong大型室內遊樂場

這個大型遊樂場佔地45,000呎，有二三十款大型遊戲設施，遊樂設施為五個之中最多！高達六米的「超級車呔滑梯」、八米高的攀石牆，都十分刺激，絕對適合成人遊玩！想知車呔滑梯有幾刺激，去睇片吧！悄悄告訴大家，弱弱的記者Ruby都未能完成八米高的攀石牆，大家也不妨去挑戰一下！

+ 13 + 12 + 11

－小貼士－1. 入場除票價外，亦需另加15元購入防滑襪子，才可進場。

2. 場內某些遊戲如攀石，需要參加者穿著鞋子才可進行，一脫一著實在麻煩，建議穿方便穿著及脫下的運動鞋到場玩。

3. 裝束盡量輕便。

4. 場內設儲物櫃，可以放置手袋及隨身物品。建議另帶一個貼身小袋子，可以在遊玩時袋著電話及紙巾等必需品。

【價格詳情】。全日門票：

180元（星期一至五10:00－21:00）、250元（星期六日及公眾假期09:00－21:00）

。「After 6PM」門票（遊玩時間為18:00－21:00） 120元（星期一至五）、180元（星期六日及公眾假期）

。「Morning Mayhem」門票（只限星期六日及公眾假期） 180元（遊玩時間為09:00－13:00）

。「Middle Session」門票（只限星期六日及公眾假期） 210元（遊玩時間為13:30－17:30）

【Superpark大型室內遊樂場】 地址：香港九龍海輝道18號一號銀海地下 電話：3611 0139

場內有二十套雷射槍裝備可供遊玩。（羅諾賢攝）

【3】ResaLaser雷射槍戰

這回介紹的是真雷射槍，而非雷射筆！有點似War Game，但跟War Game分別是被雷射槍射中不會痛。客人需穿上特製感應背心以便實時計分，當背心連接雷射槍之後，若不幸被射中，特製感應背心會發出「呀」一聲的慘叫聲，射中背心任何一個部分也可得分。場地除雷射槍場地外，亦有飛鏢、麻雀等可供遊玩。

+ 4 + 3 + 2

－小貼士－

1. 雷射槍場內會不時噴出煙，讓雷射槍的光線更顯眼，不過Ruby就覺得味道有點難聞。

2. 雷射槍遊玩時會有音效聲響，小心不要被嚇到！（Ruby就被嚇到震了一下！）

3. 價格除包雷射槍戰，亦包場內其他玩樂設施，例如籃球機、街機、麻雀等。

【價格詳情】。星期一至四：148元（一小時）、238元（兩小時）、308元（三小時）、368元（四小時）

。星期五至日、公眾假期：178元（一小時）、258元（兩小時）、338元（三小時）、398元（四小時）

。另設包場，價格可以向店舖查詢。

【ResaLaser雷射槍戰場】 地址：觀塘巧明街119-121號年運工業大廈2樓C-D室 電話：3580 0030

【4】Ball Room冰壺體驗

還記得《VS嵐》中的Rolling Coin Tower遊戲嗎？這裡可以親身試玩！除此之外更有「桌上冰壺」，重量及規格與正規比賽一樣，可以感受一下！

－小貼士－

1. 進入冰壺賽道範圍要脫鞋，建議盡量穿著方便脫下的鞋子。

2. 入場費已包場內所有設施，但「桌上冰壺」除外，如果想玩，要加每小時200元。

+ 6 + 5 + 4

【價格詳情】。基本入場收費為每半小時30元，最低消費兩小時。

。大型「桌上冰壺」要另加每小時200元。

。另設包場，價格可以向店舖查詢。

【Ball Room】 地址：觀塘巧明街119-121號年運工業大廈2樓C-D室 電話：3580 0030

「Rock Climbing」區域適合經驗者。（Verm City官方網頁）

【5】Verm City攀爬樂園

五個場當中，以Verm City最需要體力勞動！Verm City攀爬樂園主打攀石，場內雖然清一色只有攀石可玩，但有不同高度、難度，包括適合初學者、小童的「Clip N Climb」區域，及另一邊的經驗者專用「Rock Climbing」區域。而且有不同玩法！其中一個玩法是透過投影將分數投影在石牆上，鬥快攀至指定區域得分。不論是小童或大人、初哥或經驗者，都可找到適合攀爬的石牆。

－小貼士－

1. 需要租借適用的攀石鞋，租借費用為40元。

2. 如需租用安全帶（Harness）及攀石專用防護裝置（Smart），需每樣另付40元。

3. 價格中的「十次通行證」不限會員本人使用，可與朋友共享，這樣更抵玩！

【價格詳情】

。「Clip N Climb」區域

180元（星期一至五全日任玩）、250元（星期六、日全日任玩）

。「Rock Climbing」區域

250元（全日任玩）