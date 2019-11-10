【11.10】激進示威者搗亂沙田美心皇宮　被嚇女子收銀台抱頭痛哭

反修例運動不絕，有網民號召今日（10日）在荃灣、沙田、九龍塘、坑口、中環、銅鑼灣，進行「和你shop」行動，以配合翌日（11日）「強制罷工」行動，強調今日行動目標「不受傷、不流血及不被捕」。至大約2時許，各區開始有人群聚集，多所美心旗下食肆遭破壞，其中在沙田新城市廣場和九龍塘又一城內，有示威者進入沙田美心皇宮內搗亂；九龍塘又一城內美心旗下食肆simplylife，亦遭示威者噴漆。

下午約2時50分，多人先後到沙田港鐵站破壞，及在附近破壞美心集團相關的店舖。（歐嘉樂攝）

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沙田新城市廣場和美心集團食肆，過去多次分別成為示威者聚集和破壞的目標，今日亦無例外。有示威者先後破壞沙田港鐵站，以及站外一間已關閉的美心西餅，惟店外的膠閘門亦遭打穿。其後有示威者到沙田大會堂，另一所美心集團旗下的食肆美心皇宮破壞，示威者在食肆內將大部分桌子和椅子翻轉，並在牆壁上噴漆，寫上「垃圾美心」字眼，有女子懷疑受驚，當時僅有數名餐廳職員在內。

下午2時許，又一城有零星穿黑衣、戴口罩的市民在商場內徘徊，美心旗下的八月花已關閉，另外有示威者在其另一食肆Simplylife噴漆，寫上「藍店」、「奶共」等字句。Simplylife職員表示停止接待顧客，待餐廳內食客完成用餐後，便提早暫停營業。（勞敏儀攝）

大約在2時20分左右，亦有零散穿黑衣、戴口罩的人在九龍塘又一城商場內徘徊，美心集團旗下的食肆八月花較早前已關閉落閘，另外亦有示威者在美心集團另一所食肆Simplylife店外噴漆，並寫上「藍店」、「奶共」等字句。Simplylife職員表示停止接待顧客，待餐廳內食客完成用餐後，今日將提早暫停營業；商場其他商店則繼續營業，惟又一城商場內多間美心集團旗下食肆關門，包括星巴克、千両、EXP等。