【11.11三罷．交通消息】港鐵東涌葵芳關閉　錦上路至屯門服務停

11月11日為「和平紀念日」(Remembrance Day)，以紀念一戰、二戰期間，失去寶貴性命的軍人與平民，及後引伸至其他戰爭的犧牲者。而在今日（11日），有香港市民發起「紀念日三罷」，即罷工、罷課及罷市，以對政府表達不滿；同時發起於今晨7時癱瘓各區交通，包括中區、旺角、屯門公路、東區走廊、將軍澳、大埔、元朗、荃灣等，以爭取政府回應訴求、捍衛自由。 港鐵多條綫路受阻，港鐵今日早上宣布東涌站、葵芳站臨時關閉；觀塘綫、西鐵綫、馬鞍山綫、港島綫、將軍澳綫等服務受阻。

11月11日有網民發起「三罷」，多名防暴警察抵達屯門西鐵站，站內商店陸續落閘。（鄭子峰攝）

【09:42】馬鞍山綫烏溪沙站至大圍站來回方向列車服務逐步回復正常，中途不停恆安站。

【09:33】將軍澳綫因寶琳站、坑口站、康城站有示威者阻礙列車運作，將軍澳綫現時只北角站來回油塘站列車服務，8分鐘一班車；觀塘綫觀塘站至調景嶺站恢復有限度列車服務，20分鐘一班車。

11月11日有網民發起「三罷」，港鐵觀塘站外有多名防暴警員在站外戒備。（羅國輝攝）

【09:28】西鐵綫綫因元朗站有示威者阻礙列車運作，屯門站來往錦上路站站的列車服務暫停，現時西鐵綫只維持紅磡站來往錦上路站，10分鐘一班車。

【09:03】觀塘綫因調景嶺站有列車車門受阻，來往觀塘站至調景嶺站列車服務暫停，何文田站至觀塘站來回方向6分鐘一班車；火炭站有人進行路軌範圍，來往火炭至沙田列車服務受阻。

【08:59】上環站列車緊急逃生門已收回，港島綫列車服務逐步回復正常。

【08:31】受天水圍站有列車受阻，西鐵綫元朗站來往屯門站列車服務暫停，元朗站來回紅磡站10分鐘一班車。

【08:05】10多名防暴警察抵達屯門西鐵站，站內商店陸續落閘。

【08:24】因應葵芳站有突發情況，車站臨時關閉，列車不停葵芳站。

【08:17】屯門西鐵站職員稱不能進入站內，只允許乘客出站，大批乘客於站內滯留，亦有市民呼籲在場人士不要上班。

【08:10】葵芳站有人列車車廂內縱火，已被救熄；港島綫上環站有列車的緊急逃生門被人打開，港島綫服務受阻。

【07:57】西鐵綫天水圍站往紅磡方向路軌範圍有雜物，有乘客阻礙列車車門關閉，並有多個緊急掣被按動，西鐵綫服務受阻；荃灣綫葵芳站有列車的緊急逃生門被人打開，荃灣綫服務受阻。

11月11日葵盛圍有示威者將雜物，包括垃圾埇放於馬路上堵路，多輛車輛被堵塞。（梁鵬威攝）

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【07:53】觀塘綫石峽尾站往調景嶺方向有列車車，的緊急逃生門被人打開，觀塘綫服務受阻；觀塘綫石峽尾站往調景嶺方向有列車的緊急逃生門被人打開，觀塘綫服務受阻。

【07:50】九巴宣布，因應現時各區的交通情況，以下路線暫停服務：6F, 12A, 18, 296A, 296C, 296D, 296M, 914。另外，部分九巴及龍運路線或會作出改道安排部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。因應各區交通情況，九巴及龍運路線的「到站時間預報」服務暫停。

【07:49】將軍澳綫調景嶺站往北角方向有列車車尾的緊急逃生門已收回，將軍澳綫服務逐步回復正常。

黃埔站消防設施被破壞，車站臨時關閉，列車不停黃埔站，觀塘綫列車現時以何文田站為終點站。

調景嶺站來回何文田站列車服務維持三分半鐘一班。

【07:41】馬鞍山綫由於石門站附近往大水坑方向有雜物，以及恆安站被縱火，石門站來往烏溪沙站列車服務暫停；現時大圍站來往石門站6分鐘一班，港鐵現正安排接駁巴士來往石門至烏溪沙，中途不停恆安。

11月11日有網民發起「三罷」，紅隧大擠塞。（歐嘉樂攝）

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【07:33】馬鞍山綫列車車長在石門站附近往大水坑方向報稱路軌有雜物，來回方向列車駛經該路段時需慢駛，整體車程額外多5-10分鐘。

將軍澳綫調景嶺站往北角方向有列車車尾的緊急逃生門被人打開，將軍澳綫服務受阻。

因應東涌站有突發情況，車站臨時關閉，東涌綫列車現時不停東涌站。

東涌綫現時香港站來往青衣站4分鐘一班；香港站來往欣澳站12分鐘一班。

【07:27】馬鞍山綫石門站附近往大水坑方向路軌範圍有雜物，馬鞍山綫列車服務受阻；馬鞍山綫列車車長在石門站附近往大水坑方向報稱路軌有雜物，來回方向列車駛經該路段時需慢駛，整體車程額外多5-10分鐘。

將軍澳綫調景嶺站往北角方向有列車車尾的緊急逃生門被人打開，將軍澳綫服務受阻。

因應東涌站有突發情況，車站臨時關閉，東涌綫列車現時不停東涌站。

沙田至落馬洲接駁巴士中途停各站。

【07:25】九巴表示，因應現時各區的交通情況，九巴及龍運路線或會作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。296A, 296C, 296D, 296M暫停服務。

11月11日沙田站外有人被制服。（曾梓洋攝）

【06:38】由於受到路面障礙物影響，天水圍區輕鐵路綫705, 706, 751及761P自頭班車起的服務將會延誤。港鐵人員正在處理，以期可盡快恢復服務；今早東鐵綫多處的路軌範圍，均被人放置雜物，包括在沙田至火炭站之間，有單車及木梯，以及大學站附近有水桶等雜物，港鐵人員已進行清理，目前未有影響東鐵綫的列車服務，港鐵會繼續密切留意有關情況。

【06:36】紅磡站來回火炭站，5分鐘一班列車；火炭至羅湖/落馬洲站，暫停服務，港鐵正安排免費接駁巴士，行走受影響路段，請乘客為行程預留充裕時間，及考慮使用其他交通工具。