【11.11三罷】西灣河警開真槍　傷者滿身鮮血　記者家中聽到槍聲

網民今（11日）發起11.11 黎明行動抗議連月來警警方被指濫權濫暴。西灣河清晨突然傳出2下槍聲。傷者滿胸鮮血被抬上救護車。現場消息指，警方追捕兩名示威者期間，拔槍射擊逃走中兩人。

過百名街坊及早上上班群眾聞訊到場圍觀，期間情緒激動，指罵警方「殺人犯」。警方則出動近百名防暴警及速龍小隊，封鎖西灣河太安樓一帶主幹道，期間又和市民對罵，後拘捕至少兩人。

居住在距離西灣河槍擊事件事發地點約100米外的《香港01》記者今早7時20分左右在家中聽到兩聲巨響，記者約5分鐘到樓下查看，發現西灣河文娛中心外行人路聚集近百名市民，由於匯豐銀行外擁擠有人站出馬路。記者前往事發地點途中聽到有街坊作驚訝狀討論警員開槍經過，事發地點則有數十名警員把守，有警員亦拉起封鎖線阻止市民行近，封鎖線內記者可見一名胸前滿是鮮血的男子被抬上救護車。