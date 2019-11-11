【警方記者會】網傳少女荃灣警署遭四警輪姦　謝振中：與事實不符

網上時前流傳指一名16歲少女在荃灣警署內，遭四警輪姦成孕，並於上周五（8日）在伊利沙伯醫院進行墮胎手術。警察公共關係科總警司謝振中重申，翻查荃灣警署內的閉路電視片段，不論是9月27日或前後數日，都沒有拍攝到有事主進入警署；而其描述警署內部情況，亦與事實有「重大出入」。

荃灣警署爆出少女疑遭警員強姦事件，警方證實10月接獲報案，已交由新界南總區重案組調查。（羅國輝攝）

港島總區指揮官郭柏聰、警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥及行動部高級警司汪威遜今日（11日）下午4時會見傳媒。警方早前回應事件指，當事人聲稱於9月27日在荃灣警署內被強姦。

網上時前流傳指一名16歲少女在荃灣警署遭輪姦成孕，警察公共關係科總警司謝振中重申，翻查荃灣警署內的閉路電視片段，不論是9月27日或前後數日，都沒有拍攝到有事主進入警署；而其描述警署內部情況，亦與事實有「重大出入」。（資料圖片）

謝振中重申，翻查荃灣警署內的閉路電視片段，不論是9月27日或前後數日，都沒有拍攝到有事主進入警署；而其描述警署內部情況，亦與實際有「重大出入」。他續言，由於指控嚴重，警方會繼續積極跟進案件。