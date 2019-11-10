【悼念周梓樂】千人遮打花園追悼　袁天佑牧師：家人曾提捐出器官

22歲科大生周梓樂在將軍澳衝突期間在尚德停車場高處墮下，上周五（8日）宣告不治。多個宗教團體今日（10日）晚上7時起，於中環遮打花園舉辦「主懷安息沉痛懷念周梓樂兄弟」祈禱會。 祈禱會共過千人出席，天主教香港教區輔理主教夏志誠、香港循道衞理聯合教會前會長及退休牧師袁天佑均有上台發言。袁表示，聽聞周梓樂離世後，其家人願意捐出他的器官，亦希望將事件低調，盼望不再有人受傷害。

遮打花園今日舉辦祈禱會。集會開始不久，現場人士默哀三分鐘。（李慧妍攝）

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晚上七時許，集會正式開始，現場人士首先默哀三分鐘。

夏志誠：冀政府還周梓樂一個公道

天主教香港教區輔理主教夏志誠上台發言時指，離世的科大生周梓樂，其死因真相至今未明，任何一個良心未泯的人、文明社會都不能接受。他指，警方亦建議召開死因庭調查，希望政府聽到坊間意見，為周的個案召開死因庭，將事件調查得水落石出，還他及家人一個真相、公道。

夏又指，反修例至今仍然看不到前路如何，目前社會暴力不斷升級，矛盾難以化解，示威者及警方雙方情緒持續升溫，雙方正走向極端，年輕人看不到希望，若反修例欠缺真相，恐怖局勢會持續緊張、惡化。

他續說，監警會國際專家組已提出，監警會的權力及獨立調查能力不足，未能符合國際監警標準，呼籲政府聆聽清晰的民意，成立獨立調查委員會徹底調查，還整件事完整的真相，讓社會可重新上路。

再有市民自發在中環遮打花園舉行祈禱會。（李慧妍攝）

袁天佑：周梓樂的離世與麻木不仁的政權息息相關

袁天佑牧師表示，周梓樂的死亡，正正是與麻木不仁的政權息息相關，甚至有人認為周是被政權推下樓。

他又說，《聖經》提及不要讓憤怒成為仇恨。而周的家人希望將事件低調，盼望不再有人受傷害，並稱聽聞其家人表願意捐出周的器官遺愛人間。袁希望讓愛與和平克制大家內心的憤怒，「讓我們有決心承接近約抗爭者的心願，讓目的得以達成。」

有人在現場獻上白花悼念。（李慧妍攝）

朱耀明：會堅定走未完的路

朱耀明牧師說，傷心一條生命被政權剝奪，強調他們會堅定走未完的路，奮力地抗爭，帶著愛香港的心、同心同德，代獄中、被捕、自殺的抗爭者，走完抗爭的路。他又問台下人士是否立志一樣堅定，直至「五大訴求、缺一不可」。

朱耀明發言後，在場人士為周梓樂禱告，然後再上台獻花。現場氣氛平靜，不少人摺紙鶴悼念周梓樂，至晚上近９時，悼念儀式接近尾聲，大部分人士上台獻花後離開現場，另有約有6名市民席地而坐摺紙鶴。