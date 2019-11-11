【石棺藏屍案】首被告稱計劃用哥羅芳弄暈他人　有嗅其味作測試

荃灣DAN6工廈石棺藏屍案下午續審，首被告曾祥欣自辯並接受盤問。次被告的大律師質疑，首被告在錄影會面中稱買哥羅芳以弄暈死者，但在庭上又指買哥羅芳以製作書架，律師質疑，他的說法是想置身事外，庭上只是在說謊，首被告否認，又稱他們買哥羅芳回來後，「玩咗大半」，並有倒在內褲上嗅其味道作測試。

石棺案首被告曾祥欣。（資料圖片／梁鵬威攝）

起初認為次被告不會實行

代表次被告劉錫豪的律師，在盤問首被告曾祥欣(下稱：曾)時指，曾與警方的錄影會面中，聲稱買哥羅芳以弄暈死者張萬里(下稱：張)。但曾日前庭上自辯時，則稱買哥羅芳以製作亞加力書架。律師指，曾指稱次被告提出搶劫張，是試圖置身事外。曾強調，搶劫死者由始至終都是次被告的主意，但曾起初不覺得對方會實行。

各人玩咗大半哥羅芳

曾指購買哥羅芳後，各人「玩咗大半」，把哥羅芳倒在內褲，然後嗅其味道。法官便問，曾稱之前曾使用哥羅芳，為何在案發日再需要嗅哥羅芳。曾回答說，之前使用時未有近距離嗅該味道，加上案發前有人稱可用哥羅芳弄暈他人，他們便嗅其味道，以作測試。

曾叫第三被告審視計劃

此外，根據曾的說法，張向他提及一個澳洲的房地產投資計劃，總投資額達12至18億港元，因此向曾借錢。次被告的律師質疑，為何曾在案發前叫第三被告審視相關計劃，並提供意見。曾解釋，第三被告曾修讀管理相關課程，認為三名被告之中，他較為適合。

官指第三被告非讀市場學

法官便指，第三被告是取得管理學的高級文憑，而非市場學。曾便指，第三被告是修讀市場管理心理學一類的課程，但不記得確實的名稱。

辯方便指，曾只是說謊，曾即否認，並稱他和張互相欺騙對方。

陪審員今早交通曾受阻

法庭今早開庭時因有陪審員交通受阻，未能準時到庭，法官今在散庭前向陪審團稱，若他們明天遇上阻滯，可通知法庭書記，著他們不用急。

3名男被告分別為曾祥欣(30歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(26歲)。被控於2016年3月4日，在荃灣DAN6的工廈單位內謀殺男子張萬里（28歲）。此外，3名被告承認1項阻止合法埋葬屍體罪。

案件編號：HCCC459/2016