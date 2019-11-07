【石棺藏屍案】首被告指行兇用的哥羅芳黑內褲　曾遭眾人玩弄一番

荃灣DAN6工廈石棺藏屍案今午續審，首被告曾祥欣繼續自辯。他指，死者張萬里到其住單位前，他們已購備麻繩等用品，並有人把哥羅芳倒在一條黑色內褲上，三名被告和「小草」更有玩弄該內褲。到張抵達單位後，次被告把張壓著，他聽從次被告所言向張注射酒精，張便沒有反應。他庭上解釋，因次被告在案發時「個樣好兇，佢叫乜我就做」，所以依言行事。至張死後，第三被告並問：「點解在屋企整死人。」

石棺案首被告曾祥欣。（資料圖片／梁鵬威攝）

首被告供稱，死者張萬里(下稱：張)提及一個房地產投資，因此向首被告借錢。惟次被告劉錫豪和第三被告張善恒都遊說他勿借錢，首被告同意並提議「整蠱」張，次被告則認為應「老笠」（行劫）張。

他們曾計劃在觀塘海濱行劫張，但因現場太多閉路電視而作罷。他和第三被告打算放棄計劃，惟次被告則強調要「同佢大佬交代」，因此「點都要笠佢一次」。

原本只討論行劫張

而三名被告到觀塘視察後，返回單位，次被告重提要搶劫張，並要求首被告和第三被告尋找下手地點，次被告之後會搶劫張。期間，小草曾返回單位，兩人向她透露：「幫阿豪（次被告）搵地方去笠阿J(張）」。

三人曾玩弄該黑內褲

首被告和第三被告最終未能找到搶劫的地點，次被告得知後則叫他們準備物品，以作日後行劫之用。兩人遂購買哥羅芳、麻繩等，有人在單位內把哥羅芳倒在一條黑色內褲上，三名被告和「小草」則玩弄該條內褲。

張稍後帶同文件到他們的單位，商談房地產投資計劃。惟首被告因疲倦，到單位的閣樓休息。期間，他聽到單位下層有碰撞的聲音，張則喊：「X你老X，唔好玩啦！」首被告起初未有理會，但兩名被告之後都叫他幫手。首被告因此走到樓下，發現次被告壓著張。

第三被告曾問為何在屋企整死人

次被告吩咐首被告打針，首被告起初反問：「打乜針？」次被告立即回應：「打酒精」。首被告便到閣樓取針筒，再用針筒抽取酒精。他兩次把酒精注射到張身上，之後次被告才鬆手。而被張壓著的第三被告則脫身，替張做心外壓，並向次被告說：「點解在屋企整死人。」

指次被告說話時很兇

律師問首被告為何要依次被告所言，向張注射酒精。首被告解釋，當時認為次被告正行劫張，同時次被告說話時兇狠，因此跟從他所言行事。

當時張已無反應，各人都大驚。首被告因不想見到張的面容，遂用枕頭袋套著張的頭。

3名男被告分別為曾祥欣(30歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(26歲)。他們被控於2016年3月4日，在荃灣DAN6的工廈單位內謀殺男子張萬里（28歲）。此外，3名被告承認1項阻止合法埋葬屍體罪。

案件明續。

案件編號：HCCC459/2019