【11.11】天主教香港教區：今時今日教堂無從保障內進者不被捕

撰文：王潔恩
最後更新日期：
警方今日（11日）曾進入西灣河入聖十字架教堂，期間曾拘捕5名年輕人。現場人士曾質疑為何警員能入進，聖十字架堂執事陳玉強亦曾被包圍。
天主教香港教區發表聲明，稱當時陳玉強獲悉事件後趕往現場了解情況，但當他抵步時，數名示威者已被警方逮捕，故他並無容許警方進入聖堂範圍內。
教區又指，教堂已不像以往的時代，現時教堂無從保障進入其內的人士不被依法逮捕，故對上述事件深表遺憾。
西灣河，警方進入一間教會進行拘捕。（林若勤攝）
教區指出，羣衆今早在西灣河示威期間，曾發生警民衝突。一些追捕的示威者約於中午逃進耀興街教區轄下的聖十字架堂的停車場內，隨即被趕到該處的警察逮捕。
稱陳玉強無容許警方進入聖堂
教區澄清，陳玉強執事獲悉事件後，從樓上辦事處趕往停車場了解實況，但他抵步時，幾位示威者已被警方逮捕，並稍後被押解上警車離去。因此，並非是陳執事容許警方進入聖堂範圍內。
幾名年輕人今日中午在西灣河聖十字架教堂被捕。（鄭翠碧攝）
對事件深表遺憾
教區又說，當時市民曾質疑，為何教堂容許警察入內逮捕示威人士，教區坦言：「可惜，教堂已不像以往的時代，在今時今日，教堂無從保障進入其內的人士不被依法逮捕。」教區說，對上述事件深表遺憾。
教區期望，香港的動盪局面能早日回復正常。