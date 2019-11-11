【11.11】天主教香港教區：今時今日教堂無從保障內進者不被捕

警方今日（11日）曾進入西灣河入聖十字架教堂，期間曾拘捕5名年輕人。現場人士曾質疑為何警員能入進，聖十字架堂執事陳玉強亦曾被包圍。

天主教香港教區發表聲明，稱當時陳玉強獲悉事件後趕往現場了解情況，但當他抵步時，數名示威者已被警方逮捕，故他並無容許警方進入聖堂範圍內。

教區又指，教堂已不像以往的時代，現時教堂無從保障進入其內的人士不被依法逮捕，故對上述事件深表遺憾。