【11.11三罷】中大、教大、科大等周二續停課　理大畢業禮延期

網民發起「三罷」，本港多區今早（11日）開始爆發示威衝突，有示威者在多處築路障堵路，其中在西灣河有交通警員開三槍，擊中一名示威者，亦有警員進入理工大學和中文大學進行追捕。 由於明日（12日）情況尚未明朗，包括中大、教大、浸大、科大、理大、港大以及職業訓練局，亦陸續宣布及通知學生，明日繼續停課。理大亦同時宣佈，明天及後天（12及13日）舉行的建設及環境學院畢業典禮，將延期至另行通知。

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中大表示，鑑於社會情況持續惡化，公共交通服務受到嚴重影響，加上校園多處地方及設施損毀，復修需時，香港中文大學明天（12日）課堂將會取消。至於在中環美國銀行中心的課堂，學生可向其所屬學系 / 學院查詢相關安排之詳情。

中大指，同學及同事的安全是大學的首要考慮，呼籲同學及各部門員工盡量遠離危險，留在安全的地方。各部門員工如果有安全上的顧慮，可以不必返回辦公室。各學系及單位應彈性處理個別教職員因交通問題而遲到或缺席的事宜。

香港教育大學亦宣布取消明日(12日)所有課堂及考試，並呼籲師生注意安全。港大也表示，預計周二交通也會大受影響，因此也決取消課堂，各學院及行政部門可自行決定是否上班。

嶺南大學也公布明日關閉校園並取消所有課堂。恒生大學、公開大學也指由於公共交通服務受影響，明日所有課堂取消。

職業訓練局（VTC）亦指，因應未能預計的交通情況，所有院校今明兩日（11日及12日）所有課堂/考試取消。

而浸大及理大亦已通知學生明日續停課。

浸大副校長（教與學）周偉立向學生及教職員發電郵指，對現時政治及社會動盪，對社會造成重大影響令人感受難過；校園措破壞，甚至有校內物品遭丟到聯合道，影響司機及行人，令人感到痛心。他指，所有明日的課堂將會取消，而教職員則可採取彈性上班或在家中工作。

理大表示，鑑於今天校園受到廣泛破壞，宣佈取消明天(12日)所有課堂；而原定12日及13日舉行的建設及環境學院畢業典禮將延期至另行通知。

科大將調查上周三論壇暴力事件

而科大除了明日繼續停課外，亦向學生及教職員發電郵，表示因上周五校園遭破壞，有科大人員反映擔心校園安全問題，宣布實施入校管制，除學生及許可人員不可進入校園範圍，外訪者須向保安登記。校方又稱，大學亦會於包括學生及教職員宿舍等各處加強保安，並將進行內部人手及資源調配，安排較資深員工負責全日24小時的校園保安工作。

發言人表示，就上周三（6日）一個校內公眾論壇所發生的暴力事件，校方正物色一所具獨立相關經驗的國際機構協助大學進行調查，亦會邀請獲選公司就校園近日發生的其他衝突事故提供專業意見。