【11.10】又一城稱無報警　對衝突表示遺憾　惟今仍被破壞

有網民昨日（10日）發起「和你Shop」行動，大批示威者到九龍塘又一城商場聚集，破壞美食集團等的食肆。期間有便衣警察拘捕黑衣人，爆發衝突，有警員及示威者浴血。 事隔一日，又一城今日（11日）表示，商場昨日未有報警，便衣警察當日「突然出現」在商場內，而防暴警更在未有知會商場之情況下進場。商場後來基於安全考慮提早關門，過程中未有跟警方及第三方商議任何決策。又一城表示，對是次所發生之突發衝突表示遺憾，並對事件中的傷者致以深切慰問。 不過，雖然如此，又一城令日仍遭約10名黑衣人攻擊，打爛玻璃門，並有指商場內的消防灑水系統被啟動。

防暴警員昨日曾在又一城制服一名男子，他頭破血流。（資料圖片／勞敏儀攝）

又一城：保安曾婉拒防暴警入商場

又一城說，早前得悉公眾人士計劃於當日在商場進行活動。在當日約下午1時45分，開始有市民聚集於一食肆外呼叫口號，但商場未有報警求助，並加派人手於商場內保持正常操作。

又一城續指，於下午2時15分，一批防暴警察曾要求進入商場，但由於商場未獲警方預先通知，故保安婉拒其要求，並表示商場內之「目標商戶」已經關門。

商場提早關門 未曾與警方及第三方商議

又一城說， 在下午4時27分，有商戶被破壞，便衣警察「突然出現」並採取拘捕行動，期間有市民及警察受傷；在未有知會商場之情況下，至下午4時35分及4時56分，有兩批防暴警察進入又一城，並急速衝上事發樓層。在拘捕行動中受傷的兩名市民，後來分別由兩輛救護車送往醫院治理。基於安全考慮，商場宣佈提早關門，期間未有與警方及第三方商議任何決策。

又一城說，及後在場的防暴警察曾作出驅散行動，最後商場於下午6時45分關閉，防暴警察同時離場。

防暴警昨日曾在又一城內清場，期間有警員用胡椒球槍由高處向下發射。（資料圖片／廖雁雄攝）

關閉商場後無發現傷者

又一城說，警方於晚上8時08分派出四名搜查人員到商場搜證。其後因應要求，有救護員再到達商場，於保安員協助及記者陪同下搜索傷者，但並無發現。

若有人報警 警察進入商場無須先知會

又一城指出，就公司處理警察進場程序，一般而言，在非緊急情況下，警方若要進入商場進行調查，會預先聯絡商場的物業管理同事。根據既有程序，又一城會先了解原因，以評估行動會否對商場及訪客造成安全及其他影響。

不過，在有人報警或緊急情況下，又一城稱《警隊條例》賦予警方權力，在無手令下亦能進入私人處所搜查及拘捕，而毋須於事先知會商場。

有黑衣人今晚到又一城破壞。（香港01記者攝）

今晚約8時，有10名黑衣人打爆又一城近德智苑側門，觸發火警鐘響，並啟動自動灑水系統。