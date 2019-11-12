【11.12】示威者於港大附近天橋投擲雜物　椅子險撃中電單車司機

反修例風波持續超過5個月，繼周一（11日）發起的「黎明行動」後，有市民再發起「破曉行動」，於今日（12日）在各區繼續堵路。在香港大學港鐵站C出口天橋，有示威者向下投擲雜物，包括垃圾桶、椅子，一度令薄扶林道交通擠塞。期間橋下有市民路過，有示威者曾提醒途人小心，並勸喻他們離開。 網上有片段顯示，有示威者投擲雜物時，其中一張椅子險中電單車司機，期間警車經過，但未見有警員下車執法。

約上午9時許，有黑衣人於港鐵香港大學站C出口的天橋聚集，他們由高空投擲雜物，其中一張椅子險擊中途經的電單車。期間有兩架警車經過，但未見有警員下車執法，而一批防暴警員則在校園外戒備。有示威者於警車途經薄扶林道時，向其投擲石粒；期間高呼「小心途人」。於早上10時多，曾經有多名持圓盾的防暴警員到場，他們僅從遠處觀看天橋情況，未有任何行動。

影片中可見，被擲下的椅子險中途經的電單車。（網上片段）

另外，港大校園內亦被示威者以雜物堵路、塗鴉。在下午11時許，港大理學院院長Matthew Evans到場，呼籲學生離開。他強調，若學生現時離開天橋，警方不會進入校園內，惟學生繼續在橋上逗留，或有違法行為，或令警方有機會進入校園。他又稱，擔心在場學生安全。