【悼念周梓樂】3學生涉屯門藏汽油彈及毀候選人標語　案押後訊

科大生周梓樂周五（8日）離世，進一步激起連日抗爭活動，3名學生涉藏汽油彈等，及刑毀民建聯候選人標語被控。3宗案件今（12日）於屯門法院提堂，全部被告暫毋須答辯。署理主任裁判官張潔宜將3人的案件分別押後至1月不同日子再訊，眾被告獲准保釋。

被告洪文廸被控一項刑事毀壞罪。(林樂兒攝)

17歲男生被指藏3樽汽油彈

其中17歲陳姓男學生，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他於11月10日在屯門兆麟苑旭麟閣（J座）外的公眾地方攜有3樽汽油彈。

控方透露，警方在他身上還搜出火水及火機。案件押後至下月31日再訊，期間警方會索取涉案物品的化驗報告。被告獲准以3萬元保釋，期間須守10時至6時的宵禁令，不得離港，並須交出旅遊證件及定期往警署報到3次。

另一17歲生涉藏汽油彈及鐵錘

另一名17歲蔡姓男學生亦被控相同罪名，指他於11月11日在屯門澤豐花園近保良局蔡冠深幼稚園的公眾地方攜有1樽汽油彈及1個鐵錘。

辯方澄清，控方的指控並非警方從被告身上搜到汽油彈，而是有警員表示見他逃跑時卸下汽油彈。案件明年1月3日再訊，被告獲准以1萬元保釋，同樣須守10時至6時的宵禁令，不得離港，並須交出旅遊證件及定期往警署報到。

18歲男生涉刑毀民建聯標語

此外，18歲學生洪文迪被控一項刑事毀壞，指他於11月10日在屯門鄉事會路損壞民建聯侯選人的1幅標語。案件明年1月21日再訊，他獲准以1000元保釋，期間須定期往警署報到。

案件編號：TMCC2172-4/2019