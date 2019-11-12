【逃犯條例】保安曾拒警員內進 謝偉銓：前線有誤解 會發指引

反修例運動持續五個多月，警民衝突不斷。警員曾多次走入商場、屋苑等私人地方執法，做法引起爭議。 對於過去曾有保安拒絕警方內進，物監局主席謝偉銓今日（12日）在傳媒茶聚時指出，法律容許警員進入私人地方的權利，認為前線人員有誤解。他說，當物監局草擬《物業管理服務條例》的附屬法例於明年初實施後，會向業界發出相關指引，以講解警隊的權力，又希望物業管理公司教導前線人員處理方法。

警察近日多次進入私人屋苑及商場執法，包括屯門兆軒苑、九龍塘又一城、馬鞍山新港城中心等，其中屯門兆軒苑的大堂內，有多人更被警察要求蹲地趴牆。

認為前線人員有誤解

過去曾有商場保安擋着警察拒絕放行，例如深水埗西九龍中心、中環國際金融中心、馬鞍山新港城等，而事後新港城的保安更被捕。

對被問及如何看待保安的上述做法，謝偉銓認為是前線人員有誤解。他說，物監局草擬《物業管理服務條例》的附屬法例於明年初實施後，會向業界發出相關指引，以講解警隊的權力，並要求物業管理公司教導前線人員的處理方法。

對於過去曾有保安拒絕警方內進，物監局主席謝偉銓認為前線人員有誤解。（王潔恩攝）

期望提供培訓

謝偉銓說，物監局會提醒物業管理公司，法律容許警員在緊急情況、或有懷疑犯法人士進入私人地方下，警務人員有權利內進執行職務，「物業管理公司需要清晰比指引佢（前線人員），或者有課程培訓，我哋都希望做，使到誤解少啲，唔會因為阻止（警員內進）後誤墮法網，從而變咗自己犯罪。」

監警會無權要求成立獨立調查委員會

身兼監警會副主席的謝偉銓又指，早前監警會主席梁定邦的言論，並非認同成立獨立調查委員會，僅認同監警會有權力限制。他重申，監警會無權要求成立獨立調查委員會，亦並非監警會能評論。

監警會早前邀請5名國際專家，協助審視警方行動。對於早前其中一名成員Clifford Stott在Twitter上載專家小組聲明，稱監警會缺乏獨立調查能力，謝表示遺憾，又稱當中涉及「誠信問題」，有關內容尚未得到監警會所有委員同意。