【11.11三罷】VTC證西灣河中槍者為IVE生：已去信保安局要求徹查

網民發起「三罷」，本港多區今早（11日）開始出現衝突。西灣河有交通警曾開3發實彈槍，一名男子中彈受傷，情況危殆。 香港專業教育學院（IVE）發出聲明，證實該名傷者屬柴灣院校的周姓學生，稱他今早在西灣河中槍，現正於東區醫院接受治療。 而VTC 所隸屬的職業訓練局（VTC）指出，校方對事件感到十分痛心和難過，已去信促請保安局徹底調查事件，又要求保安局或相關部門就事件起因及詳情作出全面調查。

有警員今日在西灣河曾開實彈槍，並射中一名男子。（資料圖片／莊恭南攝）

VTC發出聲明，稱IVE柴灣院長聞訊後已到醫院了解周同學傷勢，並向家人致以深切慰問。VTC續指，校方會為周同學及其家人提供支援，並保持聯繫，現階段希望周同學渡過難關，早日康復。

已去信保安局要求調查

VTC說，校方對周同學受傷一事感到十分痛心和難過，同時非常關注事件，已去信促請保安局徹底調查事件，又已去信相關部門要求協助了解事件。VTC表示，事件已引起廣泛關注，校方要求保安局或相關部門就事件起因及詳情作出全面調查，並盡快向周同學家人、公眾及傳媒交代事件。

有警員今日在西灣河曾開實彈槍，並射中一名男子。（資料圖片／莊恭南攝）

籲社會各方保持冷靜

VTC說，面對持續多月的社會事件，呼籲社會各方保持冷靜與克制，又稱不同意任何暴力，任何個案包括周同學事件，都應經徹底調查。

VTC又指，他們非常擔心同學安全，呼籲同學注意個人安全，遠離一切危險。