【逃犯條例】多家被毀店舖圍板涉霸路　政府：保安需要暫緩執法

修訂《逃犯條例》示威不斷，近月不少中資或被標籤「藍色」店舖被毀，需以木板圍封保護。有網民近日呼籲，市民應向當局投訴，指這些店舖霸佔行人路。記者到元朗一家中國工商銀行分行觀察，發現該地舖被圍上木板。地政總署表示，署方曾要求他們將構築物移除，但由於商戶提出保安需要，署方決定暫緩法律行動，但要求商戶盡可能將臨時圍板後移。 地政總署又指，如有其他類似個案，署方亦會按同樣原則處理，因有關個案須考慮到近月社會事態，署方會繼續留意有關情況。

元朗教育路中國工商銀行分行被圍上木板，木板更覆蓋了部份行人路。（勞敏儀攝）

記者昨日到元朗教育路的中國工商銀行分行視察，該舖被圍上木板，木板更覆蓋了部份行人路。

地政總署回覆指，元朗地政處早前接獲有關投訴，巡查後確認圍板不涉及維修或裝修工程，且有關圍板擴展店舖及佔用行人路，故曾要求有關人士將構築物於指定限期前移除。

署方暫緩法律行動

署方說，其後商戶表示，鑑於近期破壞地舖的情況不時發生，故保安需要裝置臨時圍板或鋼板，以保障店舖安全。地政總署經檢視後，包括商戶提出的實際保安需要，決定暫緩法律行動，並會聯絡有關商戶作出跟進，要求商戶盡可能將臨時圍板後移，將阻礙行人通道及佔用政府土地的情況減至最低。

容忍佔用是「一貫做法」

地政總署指出，在不阻塞公眾通道、不影響公眾安全的前提下，容忍有實際需要、在合理範圍內、短期和有限度地佔用政府土地的臨時圍板，是署方過去一貫做法。

署方又指，若有其他類似個案，署方會按同樣原則處理。有關處理考慮到近月社會事態，署方會繼續留意有關情況。