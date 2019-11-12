【逃犯條例】涉參與8.13機場衝突　區選候選人被告准選舉夜免宵禁

就《逃犯條例》修訂，示威者於今年8月13日在機場爆發衝突，23歲港鐵技術員及30歲區議員助理被控暴動、公眾地方擾亂秩序行為及對他人身體加以嚴重傷害3罪，案件今（12日）在區域法院提訊。法官批准候選區議員邱文勁在區議會選舉當日，豁免宵禁及警署報到。案件押至下年1月21日再訊，以索取文件及錄影片段。

首被告邱文勁（30歲）、為沙田區候選區議員；次被告葉文亮（23歲）、報稱技術員。

兩人被控一項暴動罪、公眾地方擾亂秩序行為及對他人身體加以嚴重傷害罪。控罪指，兩人在2019年8月13日，在香港國際機場一號客運大樓第八層（非禁區）2號區內，連同其他身份不詳的人參與暴動，又意圖激使他人破壞社會安寧，或相當可能會導致社會安寧破壞。

兩人另被控在同日期及地點，連同其他身份不詳的人，非法及惡意對中國籍男子黃耀華的身體加以嚴重傷害。

邱文勁准選舉夜免宵禁

法官高勁修批准候選區議員邱文勁在區議會選舉當日，豁免宵禁及警署報到，葉姓被告則繼續還押看管。

案件押至下年1月21日再訊，以索取文件及錄影片段。

邱文勁是馬鞍山市中心選區候選人，同區參選人並包括：鍾禮謙、吳惠靈、李啟雄、及李子榮。

案件編號：DCCC814/2019