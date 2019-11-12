【逃犯條例】3男1女涉機場毆打付國豪案　押後明年1月再提訊

就《逃犯條例》爭議，多名示威者於今年8月13至14日期間聚集在機場，期間內地男子付國豪在機場被懷疑身分，遭索帶綑手，官媒《環球時報》其後發聲明指他為旗下記者。涉嫌曾襲擊付並先後被控的3男1女，今（12日）於區域法院提訊。畢慧芬申請保釋遭拒，其他被告續還押或以原有條件保釋。案件押至下年1月21日再訊。

被告賴雲龍（19歲）被控4罪，包括暴動、對他人身體加以嚴重傷害、普通襲擊及阻礙公職人員罪。

控罪指他於本月13日至14日期間，在香港機場一號客運大樓G位通道，與其他不知名人士參與暴動，又一起非法及惡意傷害付國豪；及於14日在J通道附近襲擊付，因而對付造成身體傷害。

有被告疑藏摎刀彈珠等物品

被告畢慧芬（22歲）及何家樂（28歲）被控暴動、對他人身體加以嚴重傷害及非法囚禁他人罪，何另被控及在公眾地方藏有攻擊性武器罪，即摺刀、彈珠等物品。黃逸豪(28歲)被控同日於上述地點非法集結及非法囚禁他人。

女被告稱已長大求保釋被拒

畢慧芬申請保釋，辯方稱她首次犯案為20多歲，當時年少無知，現已長大及汲取教訓。惟控方指本案亦是她保釋期間所犯下，認為她重犯機會高。

畢激動向法官高勁修表示「我有足夠能力控制，知道自己做緊啲咩」。高官拒絕畢的保釋申請，與賴雲龍及何家樂繼續還押看管，黃逸豪續以原有條件保釋。

案件編號：DCCC812/2019