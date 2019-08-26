【逃犯條例】兼職司機涉機場襲擊付國豪　被指曾說：掛起佢

官媒《環球時報》記者付國豪在本月的機場集會抗議中，遭索帶綑手和襲擊。警方事後拘捕一名28歲涉案兼職司機，並檢獲兩支伸縮警棍。他被控非法禁錮、非法集結、傷人和在公眾地方管有攻擊性武器共4罪，案件今（26日）在東區法院提堂，他暫毋須答辯。控方庭上並透露，被告涉在向付施襲時曾說：掛起佢，警方在被告的住所內檢獲一把弓。裁判官把案件押後至10月28日再訊，期間被告需繼續還押。

閉路電視拍到被告全貌

被告何家樂，28歲，報稱兼職司機和地盤工人。他被控於本年8月13至14日間，在香港國際機場一號客運大樓G位通道非法集結，並非法囚禁和傷害符國豪。此外，他亦控於8月25日，在元朗洪水橋的洪儒路與洪基路交界，攜有兩支伸縮警棍。

控方庭上透露，被告在案發前駕駛私家車進入停車場，而現場的閉路電視曾拍得他未有完全戴上口罩的外貌。

被告家中搜出弓

被告之後與他人襲擊符，包括打符的頭，以及用電筒照對方。被告又把符國豪從手推車推跌至地下，並聲言：「掛起佢」。

控方續指，被告事後被捕，警方除了在車上檢獲伸縮警棍外，亦在其身上和住所發現雷射筆、對講機、頭盔和弓等。控方指，一般人不會管有部份物品。

而辯方提出以10萬元替被告申請保釋，期間可不離港和不踏足機場。

而裁判官指，考慮指控被告的證據強，以及他或會在保釋期間重犯，遂拒絕其保䆁申請。

案件編號：ESCC1997/2019