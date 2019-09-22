【逃犯條例】《環球時報》表彰付國豪　獎勵10萬元人民幣

撰文：許祺安
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8月13日在香港國際機場的集會期間，內地官媒《環球時報》記者付國豪被示威者捆綁在行李車上，並遭到毆打。造成頭部及身體受傷。目前已有多人涉非法禁錮、襲擊付國豪被控。
據《環球時報》總編輯胡錫進微博消息指出，今天（22日）環球時報召開香港報道表彰會，付國豪和其他在香港報道中表現突出者受到了獎勵。其中付國豪獲得了10萬元人民幣的最高獎。
環球時報召開香港報道表彰會。付國豪（右三）獲得了10萬元人民幣的最高獎。 （胡錫進微博）
胡錫進還表示付國豪就職於環球網，收入一直不高，租房住，屬於典型「北漂」。大家在會上開玩笑說，希望這10萬元獎金給他帶來好運氣，最終他能在北京買上房，娶上媳婦。
8月13日香港國際機場的集會期間，付國豪被示威者襲擊，造成頭部及身體受傷。（資料圖片）
早前付國豪被示威者暴力對待事件被內地傳媒廣泛報道，他在被捆綁後曾大叫「我支持香港警察，你們可以打我了」更成為「金句」，獲得網民稱讚支持。此次《環球時報》給予付國豪10萬人民幣獎勵，也引發內地網民熱議：
－小付自香港事件後娶個老婆絕對不成問題了。
－杯水車薪啊......希望能有好運氣！
－最重要的是，他當時的舉動，讓充斥着暴亂的香港，聽到了不一樣的聲音，信心比金子更重要。
－記者證給人家辦下來了嗎？
－也挺尷尬，被打的在北京買不起房，打人的在香港買不起房！都是徬徨的年紀，卻信念不同。