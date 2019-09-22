【逃犯條例】《環球時報》表彰付國豪　獎勵10萬元人民幣

8月13日在香港國際機場的集會期間，內地官媒《環球時報》記者付國豪被示威者捆綁在行李車上，並遭到毆打。造成頭部及身體受傷。目前已有多人涉非法禁錮、襲擊付國豪被控。

據《環球時報》總編輯胡錫進微博消息指出，今天（22日）環球時報召開香港報道表彰會，付國豪和其他在香港報道中表現突出者受到了獎勵。其中付國豪獲得了10萬元人民幣的最高獎。

環球時報召開香港報道表彰會。付國豪（右三）獲得了10萬元人民幣的最高獎。 （胡錫進微博）

胡錫進還表示付國豪就職於環球網，收入一直不高，租房住，屬於典型「北漂」。大家在會上開玩笑說，希望這10萬元獎金給他帶來好運氣，最終他能在北京買上房，娶上媳婦。

8月13日香港國際機場的集會期間，付國豪被示威者襲擊，造成頭部及身體受傷。（資料圖片）

早前付國豪被示威者暴力對待事件被內地傳媒廣泛報道，他在被捆綁後曾大叫「我支持香港警察，你們可以打我了」更成為「金句」，獲得網民稱讚支持。此次《環球時報》給予付國豪10萬人民幣獎勵，也引發內地網民熱議：