【11.11三罷】多人涉阻塞大埔交通被控　12歲中一生另涉襲擊督察

科大生周梓樂周五（8日）離世，激起市民昨日發起「三罷」，並有多處交通主要道路及鐵路被阻，12人名被捕人士，被控管有攻擊性武器、意圖危害乘客等安全等被控。其中一名被告年僅12歲，為反修例運動中最年幼的被告，並涉襲擊一名警務督察。12人分3案今（12日）於粉嶺法院提堂，其中4名人仍留醫延至周五再訊。其餘被告暫毋須答辯，署理主任裁判官蘇文隆將案件押後至下月27日再訊，以待控方再作調查，包括檢查被告的手機。眾被告被拒保釋。

示威者大埔公路馬料水段的祟基書院對出位置，以及俗稱「四條柱」的中大正門設置多個路障。（資料圖片／陳諾希攝）

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一被告熟食檔食早餐被捕

被告黃葦納（24歲，學生）被控一項管有攻擊性武器罪，指他於11月11日在大埔綜合大樓2樓熟食中心鴻發粉麵餐廳外管有一把丫叉、一包金屬彈珠及玻璃波子，及兩把扳手。

控方稱當日6時左右有人報案，指一群黑衣人在案發地點吃早餐，警方遂前往拘捕包括被告等的13人，並從被告搜出涉案物品。

9人涉大埔公路及鐵路放雜物

另一案件有9名被告，依次為王姓女學生（16歲）、中大學生盧佩瑤（21歲）、12歲中一男學生、大專學生伍瑋浩（17歲）、保險經紀何頌絃（22歲）、平面設計師郭力豪（27歲）、電工呂駿豪 （20歲）、李姓男學生（16歲）及黃姓男學生（16歲）。首3名被告因留醫未能應訊。

9人共同被控一項意圖危害乘客等安全而在鐵路上放置物品罪，指他們於11月11日，在大埔公路-元州仔段某天橋意圖危害乘坐位於大埔墟的鐵路上車輛或身處該鐵路上的人的安全，而將一些竹枝非法及惡意放在或擲在該鐵路上。

12歲被告另涉襲擊督察X

其中12歲的男被告另被控一項襲警及一項管有攻擊性武器罪，指他於同日同地襲擊督察X，及管有一把扳手。

而伍姓男被告及呂駿豪，亦各被控一項管有攻擊性武器罪。伍被指於同日在吐露港公路里程標誌16.4B，管有一枝鐵筆。呂被指同日於廣福邨行人天橋近1號升降機，管有一個槌、一把萬用刀、兩把鉗和一個鏍絲批。

路軌上有59枝竹枝

控方透露，警方收到有人會干擾路軌的消息，加以監視；在凌晨約4時45分見到有人在廣福道拿著竹枝，繼而駕車尾隨，看到有人向東鐵大埔墟站與大學站之間扔竹枝。警方欲拘捕時，眾人四散。路軌上共有59枝竹枝，路邊則有48枝。

另有兩被告為港大及教大生

最後一案涉及2名被告，為港大學生鄭塏臻 （20歲）及教大女學生陳正亭（20歲）。

兩人分別被控一項襲警及一項管有攻擊性武器罪。鄭被指於11月11日在大埔公路-元州仔段之迴旋處襲擊警員Y，陳被指同日同地攜有3瓶疑盛有天拿水的汽油彈。陳仍在留醫，未能應訊。

案件編號：FLCC4999-51/2019