【11.11】警入聖十字教堂拘捕年輕人　CCTV片揭疑似鎚仔放入背囊

警方周一（11日）進入西灣河入聖十字架教堂並拘捕5人，教堂被質疑為何允許警員入內。聖十字架堂今日（12日）發補充資料公函，公開事發時聖堂停車場內外的閉路電視片段。 相關片段顯示，當時曾有女教友嘗試阻止防暴警察進入聖堂範圍，防暴警察未有理會並自行進入，隨即制服數名年輕人。片段其中一幕顯示，其中一名青年被制服後，一名防暴警員將一支疑似鎚仔的物件，放進青年背囊中；惟相關片段未能察看鎚仔從何而來。 《香港01》已向警方查詢事件，暫未回覆。

聖十字架堂主任司鐸梁達材神父在公函中表示，竭力亡羊補牢，公開昨日聖堂停車場內外閉路電視片段，重申聖堂自六月起，一直長期開放予有需要人士休息，又指聖堂範圍轄屬天主教香港教區，屬私人地方。

他們同時公開閉路電視片段，顯示於12時50分身穿白衣的青年首先進入教堂建築，隨後有多名黑衣蒙面人進入。此時，一名女教友嘗試關門阻止防暴警察尾隨進入，惟一名防暴警隨即奪門而入，制服數名青年。

在12時53分，防暴警察在搜查一名被制伏的青年期間，懷疑將一支疑似鎚仔的物件，放進青年背囊中；根據片段，未能確定疑似鎚仔物件的來源。12時57分，執事陳玉強才到達停車場。

聖堂再次譴責警隊於過程中不恰當使用過份武力，敦請警方人員知所進退，尊重法治，嚴格依照《警察通例》及相關法理賦予的權力執法。聖堂再次就事件致歉，並已安排法律團隊跟進被捕青少年的保釋與其他法律及人道權益。