【逃犯條例】政府與傳媒工會商警方暴力對記者　警將戴辨身份藍卡

政府今日（12日）下午邀請香港記者協會、新聞行政人員協會及香港攝影記者協會會面，討論現時反修例事件的採訪情況。記協及攝記協表示，在會上要求警方立即停止暴力對待記者，以及促請政府留意《禁蒙面法》實施後對記者的影響，及前線警務人員執行有關法例時與官方所說的差異情況。 警務處在會上表示，會於未來兩星期內使用新款藍色行動呼號咭(藍咭)取代現有的白咭，每張藍咭均有獨立編碼，包括警員所屬單位及位置，能獨立辨識不同警員身份。以往警員編號只限警員至警長職級，而藍咭將會涵蓋包括見習督察以至總警司職級。

旺角警署有多名警員用強光電筒照射地面的市民及記者。（梁鵬威攝）

會面旨在修補傳媒與警方關係

記協及攝記協發文指，出席會議代表向有關當局反映前線記者採訪反修例事件引起的衝突所遇到的問題，包括強光電筒照射鏡頭、向記者群噴胡椒噴霧及強行扯脫防毒面罩等問題；政府代表亦有反映他們所遇到的問題。是次會面目的是希望修補傳媒與警方關係及聆聽各人意見，希望改善關係。

兩會在會上要求，警方立即停止暴力對待記者，促請政府留意《禁蒙面法》實施後對記者的影響，以及前線警務人員執行有關法例時與官方所說的差異情況。

兩個協會引述會上政府代表指，確認記者採訪的天職及權力應予以肯定，包括不應受任何武力的不當對待。