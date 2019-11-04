【七區集會】多個傳媒工會譴責警方拘捕記者　促林鄭維護新聞自由

網民周日（3日）呼籲在多區舉行集會，最後在太古城中心爆發警民衝突，《立場新聞》一名特約攝影記者及浸大新聞系學生記者於採訪期間被拘捕。 多個傳媒工會今日（4日）聯合發表聲明，強烈譴責警方任意拘捕記者，形容事件衝擊新聞自由的底線，促請特首林鄭月娥履行競選時簽署《新聞自由約章》的承諾。

浸會大學的新聞系姓鄧學生記者在採訪太古城衝突中被捕。（資料圖片／李澤彤攝）

多個傳媒工會及機構，包括香港記者協會、香港攝影記者協會、獨立評論人協會、大專新聞教育工作者聯席、明報職工協會、壹傳媒工會、香港電台節目製作人員工會、眾新聞及香港獨立媒體網，聯合發表聲明，指於周日有特約記者及學生記者在正常採訪期間，被防暴警察拘捕。

他們強烈譴責警方以各種不同手段阻礙記者採訪，形容事件衝擊《基本法》保障新聞自由的底線，促請特首指令警隊，立即停止一切妨礙新聞自由的行為，並要求警方立即釋放被捕記者。

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有市民於周日在太古城中心發起人鏈活動，期間警方指因有人塗鴉商場內餐廳，故進入商場內。期間《立場新聞》一名特約攝影記者，於採訪時被警方以涉嫌「阻差辦公」拘捕，《立場新聞》其後發放片段，指攝記當時於合理距離拍攝警員行動。此外，一名浸會大學編委會的新聞系學生記者亦被捕，當時他佩戴學生會有效記者證及記協學生會員證。