【11.12三罷】銅鑼灣一地舖被焚燒　濃煙攻上樓頂　消防到場撲救

各區示威不斷，其中晚上11時，在銅鑼灣怡和街廣安大廈地下的一間地舖被點火焚燒，起初火勢不大，惟有人堆加紙皮，燃起了該處圍板，火勢一發不可收拾，期間有人見狀自發搬來滅火筒圖減弱火勢但不果，現場圍觀市民隨即清理馬路上的磚塊，並有人衝上大廈呼籲住客離開，濃煙一度攻上樓頂。消防於11時07分抵達，5分鐘內撲熄火光，並上樓疏散有需要住戶。該店舖未有招牌及店名，未知被縱火原因。

消防於11時07分抵達，5分鐘內撲熄火光，並上樓疏散有需要住戶。（香港01記者攝）

晚上11時，有示威者點火燒鋪面，圍板受波及後火勢快速蔓延，濃煙曾攻上樓頂，起火位置頂上有幾部機器，曾傳來爆破聲。現場人士對火勢反應是始料不及，有人隨即大叫樓上有開燈的住戶關窗等，有人衝上樓拍門，有多人即清理路障，呼籲一會讓消防車順利駛至，有數人曾想用滅火筒滅火，惟無助減弱火勢，並且頂上有機器被火吻，險象環生。

7分鐘後，消防車抵達，消防員甫落車即鋪喉射水滅火，在5分鐘內已撲滅火光，有消防人員上樓協助住戶離開。晚上11時25分左右，消防人員用工具𠝹開該店舖的鐵閘，現場仍有煙霧飄出。多名消防人員仍在場留守觀察。

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被焚店舖原本是被圍板圍封，未見有招牌。目前對於該店來歷眾說紛紜。未知被縱火原因。