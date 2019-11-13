【11.13】市民憤斥林鄭視停課為「得逞」　教育局指引來得太遲

今日（13日）早上港九多區有堵路情況、加上不少鐵路站被雜物阻擋，路面情況幾乎癱瘓。有家長及教師致電電台憤斥教育局延至早上7時31分才呼籲學校讓家長自行決定子女停課的指引來得太遲，有老師憤言，「返過學都知，大部份學校嘅學生，呢個時間都出門口啦！你咁做叫佢哋去邊呢？煙花你又話停，年宵又話禁，但點解停課係得逞呢？」又認為特首林鄭月娥責無旁貸，望她不要再意氣用事，視市民生命安危不顧。

有電台聽眾批教育局仍未有停課決定，又指特首林鄭月娥日前拒絕停課的因由，當市民安危作賭注。（資料圖片）

兒子課後到快餐店後進食 無故遭「噴椒」家長自行停課

鍾太表示，雖然網民這兩天有行動，但原先認為情況仍然許何，故讓兒子自行回校，惟昨日下午放學時，兒子曾致電表示等了多久也未有巴士，但因感到飢腸轆轆，與同學到附近快餐店進食，期間鍾太一直與他保持聯絡，可是當返回路面時，卻被胡椒噴霧射中，感到痛楚，擔心今日再度「出事」，決定自行停課。

鍾太批評教育局仍未有停課決定，又指特首林鄭月娥日前拒絕停課的因由，當市民安危作賭注，感到氣結，「宜家要我哋市民自生自滅、我哋生命做賭注，請佢唔好意氣用事啦！我唔係佢嘅賭注呀！聽到佢話呢個做法唔會得，我直情想打爆電視！」

幼稚園校長黃小姐：市民竟然要自救 林鄭好似當我哋賭注咁

另外，幼稚園校長黃小姐對於教育局於今日早上7時31分才作出自行研究停課決定，感到氣結。黃小姐表示，校內的小朋友大多於附近居住，往返學校較容易，但不少職員的住所位於港九多區，遲遲未能決定相應情況下，在調配人手上非常困難，擔心已返校的學生的安全。

「我哋人手好緊絀，而家鐵路、巴士都有唔同情況，好多同事未返到去，我啲小朋友已經校門外，預計到有呢個情況又點解無清晰指引呢？」

黃小姐以自己為例，由沙田的住所前往九龍方向，由於東鐵線暫停，待一個多小時仍遲遲未有巴士、的士到達，反而有熱心市民主動協助，感到無奈。「市民宜家竟然要自救，我唔識個私家車司機仍會上車，林鄭好似當我哋賭注咁，幾百萬人嘅生命喺佢手，唔留喺屋企你估我好想小朋友聞催淚彈？睇到警察點對待學生？」

自資學校副校長質疑：點解停課係得逞

有自資學校的副校長吳先生同樣指，幸得學生大多為成年人，可自行決定回校與否，但對於教育局遲遲未能有所決定，也感無所適從，認為早上7時31分才作決定，實在太遲，「返過學都知，大部份學校嘅學生，呢個時間都出門口啦！你咁做叫佢哋去邊呢？煙花你又話停，年宵又話禁，但點解停課係得逞呢？」

教聯會今日亦呼籲學校因應情況自行宣佈停課，聲明指，規劃堵塞交通行動及過去兩天公共設施被破壞及縱火，多區交通處於癱瘓，並且有人干擾及阻止學生上課，學校正常運作已受到嚴重影響，學生安全亦受到威脅。

教聯會強烈譴責「暴徒」為一己的政治訴求，剝奪學生學習的權利。此外，政府不宣佈全港停課，令學校陷於兩難局面，教聯會感遺憾，呼籲學校盡最大努力維持正常運作，以及應以學生安全為首要任務，因應情況自行宣佈停課。