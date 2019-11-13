【1112．中大】教員對校園淪戰場感傷心　斥警行動令學生更激憤

警方昨天（12日）於中大二號橋位置與學生爆發激烈衝突，至少六十人受傷。中文大學生命科學學院副教授陳竟明、進步教師同盟成員陳竟明今天（13日）接受港台節目《千禧年代》訪問，形容中大校園淪為戰場，對此感到失望和傷心。 對於警方稱為確保主要幹道暢通和停止示威者投擲雜物，才採取相關行動，陳竟明直言：「係咪要用到咁嘅武力？」認為警方即使佔領二號橋，也不代表會相安無事，做法反而令學生更激憤。他呼籲警方和學生保持克刻和冷靜，促校方宣布停課一星期，至少下周一才復課。

陳竟明呼籲警方和學生保持克刻和冷靜，促校方宣布停課一星期，至少下周一才復課。（資料圖片）

陳竟明表示，中大校園淪為戰場，又指校長段崇智和副校長吳基培均曾向警方交涉和調停，但警方並無處理校長的要求，繼續發射催淚彈、布袋彈等武器，形容情況不理想，「兩次校長都想處理，警方都照射（催淚彈），唔明點解要（警方）發癲入去搞啲學生。」

陳竟明提到警方在晚上9時許稱會撤離中大現場，但晚上10時卻出動水炮車，他質疑警方為何要出動水炮車，「幾十個同學畀水炮車射到全身都係，要用草地灑水系統清洗」。

陳竟明又質疑警方昨天行動使用過度武力，直言「（警方）係咪要用到咁嘅武力？」認為警方即使佔領二號橋，也不代表會相安無事，做法反而令學生更激憤。他呼籲警方和學生保持克刻和冷靜，促校方宣布停課一星期，至少下周一才復課。

對於特首林鄭月娥稱不宣布停工、停課，是因不能落入停擺圈套。陳竟明反指是港人跌入林鄭圈套，「一百萬人上街無反應、二百萬人上街無反應，唔明點解政府要與民為敵。」