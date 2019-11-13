【11.13三罷】救恩學校通告：按警方消息今日提早放學　本周停課

社會新聞
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反修例風波持續超過5個月，今（13日）再有網民發起發起三罷行動，早上港九多區有堵路情況。救恩學校（小學部）向家長發出通告，指參考中西區警方的消息，學校今日將提早放學，而明天及後天亦會停課。

網上有傳言指校方因「警方勒令」而停課，學校於網頁澄清是因應交通情況、幼稚園放學安排、校車公司、警方對路面交通安全的評估而決定。

今（13日）有網民發起發起三罷行動，早上港九多區有堵路情況，多處交通受阻。救恩學校（小學部）向家長發出通告，提到社會現況急轉直下，市內的交通處於危險及不便狀態，嚴重影響師生回校。參考中西區警方的消息後，學校今日將提早放學，另外明天及後天亦會停課，課後活動亦會取消，但校園保持開放，家長如有需要，可送子女回校看管。通告又提及，因應事態發展，下星期一復課情況將於周日再通知家長，惟復課後的所有外出學習活動、課外活動將會取消，直至另行通知。

救恩學校（小學部）向家長發出通告，指學校明日、後日停課。（網上圖片）

對於網上有傳言指，校方因「警方勒令」而停課，學校於校網澄清指，是因應交通情況、幼稚園放學安排、校車公司、警方對路面交通安全的評估而決定，當中並未有涉及警方勒令之說。

皇仁書院亦發出通告，因應現時的交通情況，宣佈今日提早至1時45分放學，又提醒學生放學後立刻回家。

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