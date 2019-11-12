【11.12三罷】多間大學附近爆衝突 　港大呼籲各方保持冷靜

網民連續第二日發起堵塞交通行動，多間大學附近都有人堵路。港大指，察覺校園附近發放了催淚彈，校方會密切監察情況，同時呼籲各方保持冷靜、以理性態度解決問題，並以安全爲首要考慮。城大及中大亦分別呼籲師生注意人身安全，遠離發生衝突的地點，以免發生意外。理大則指，對今天校園發生的衝突事件表示極度遗憾，又強烈譴責示威者於校園內大肆破壞及縱火。

示威學生退入中大夏鼎基運動場，警方繼續發射催淚彈。（梁鵬威攝）

今早有黑衣人在鄰近九龍塘城大的歌和老街與達之路交界，以磚頭築起路障，防暴警察到場驅散，其間曾多次在無警告的情況下，向大學宿舍位置及人行人天橋發射催淚彈。

城大回覆指，理解在今早清晨7時許，防暴警察清理歌和老街一帶的路障，期間在歌和老街一帶及接近城大學生宿舍對出一帶範圍採取行動。城大指，會向有關方面了解情況，又稱對事件及宿生和教職員的安全表示高度關注，呼籲所有人注意自己和他人的人身安全及遵守法律。

港大、中大提醒師生汪意安全



就港大今早的衝突情況，港大回覆稱，今天早上，有警務人員出現於香港大學站C出口的行人天橋範圍，校方獲警方告知是因爲有人打999報案，警員在校園外圍短暫逗留，在大學保安人員抵達前已經離開。港大續指，察覺校園附近發放了催淚彈，校方會密切監察情況，同時呼籲各方保持冷靜、以理性態度解決問題，並以安全爲首要考慮。

中大的二號橋今晨八時已有防暴警員戒備，與示威者對峙，下午更爆發衝突。發言人指，今天早上大約10:30左右，有人破壞夏鼎基運動場的門鎖，擅自闖入器材倉庫，並取走一批用於體育運動用途的弓、箭、標槍等物資。校方指，由於箭頭由金屬造成，如果不當使用，對四周途人將會構成危險，校方代表迅速處理事件，已經取回已知被取走的所有物品。另外，校方亦呼籲校內學生、職員，在校園出入時必須遠離發生衝突的地點，以免發生意外。

↓↓↓多間大學今日發生警方與示威者的激烈衝突↓↓↓

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理大；就校園衝突事件表示極度遗憾

理大今早亦有人堵塞校園，約8時許大批防暴警察手持長槍於理工大學李兆基樓外戒備，理大校董會學生代表李傲然要求防暴勿進入校園，但遭對方拉扯至角落打擊。理大指，就今天在校園發生的衝突事件表示極度遺憾。校方指，今早警方因追截堵路者而進入理大校園，其後，示威者於校園內大肆破壞及縱火。校方指，強烈譴責有關暴力行為，並保留追究責任的權利。



李傲然已報名參選油尖旺區議會大角咀北(E11)選區，同區候選人為民建聯劉柏祺。