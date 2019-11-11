應科院總監涉批53萬訂單　予兩間其妻及朋友持股公司　案件開審

香港應用科技研究院有限公司的總監，被指在向兩間供應商發出53萬元訂單，隱瞞他與妻子及友人直接或間接持該兩公司的股份，當中涉及7次交易，該總監更疑暗中擬備報價表，被廉署拘控，總監否認指控，案件今(11日)在沙田法院開審，由於被告與裁判官需時檢閱文件，將於明天才正式傳召證人。

被告劉文建被控公職人員行為失當等罪名。(林樂兒攝)

被告劉文建，49歲，被控一項公職人員行為失當罪，另被控六項欺詐及一項企圖欺詐的交替控罪。控罪指，被告於2016年3月1日至2017年10月30日期間，批核應科院7項採購時，訛稱與始動科技有限公司（下稱始動）和博文教育（亞洲）有限公司（下稱博文）這兩間供應商沒有利益衝突，隱瞞其妻張寶芳持有始動和Golden Commence Limited的股份，又沒申報他與博文的董事鄭賢義有密切的私人關係，使他本人、其妻和鄭得益。

被告是3個研發項目的統籌人

控方開案陳詞指，香港應用科技研究院有限公司(下稱：應科院)，為香港政府2000年成立的公共機構，被告於2014年8月獲委任應科院的研發總監。他在案發時段是識別手寫中文、三維數據分析、智能平台這3個研發項目的統籌人，職責包括監察支出及擬備審計帳目，亦有權批核訂單。

被告妻子及友持兩公司股份

被告1999年創立始動，2016年3月至翌年10月間，其妻子張寶芳及一間名為Golden Commence Limited的英屬處女島公司，分別持有始動90%及10%股份，張是始動的唯一董事。另外，被告的朋友兼港大校友鄭賢義與其妻子羅詠旋，是博文的董事，Golden Commence亦持有博文的母公司之股份。被告僅曾申報他是Golden Commence的董事，而Golden Commence的子公司包括始動和博文亞洲。

被告報稱與供應商無關

2016年中，被告指示下屬將始動及博文加入認可供應商名冊，並就日後採購電腦產品向兩間公司問價。他在每次採購申請中，均報稱與建議供應商無利益衝突。由於始動及博文的報價最低，分別獲得4張及2張訂貨單，即總金額約24萬及22萬。

指示下屬向公司問價

2017年9月，被告又指示另一下屬就智能平台項目採購電腦軟硬件問價，始動的報價為7萬多元，與採購預算僅相差47元。而其他公司則未有如期報價。被告翌月向始動批出訂購申請，其後應科院得悉他持有始動的股份，截停採購。

被告指其妻不涉公司營運

人力資源行政主管查問被告與始動及博文的關係，被告回應妻子雖是始動董事，但從沒參與日常營運及與應科院的交易，也從沒收取公司的利息和利潤。應科院之後將案件轉介廉署。

被告警誡下認實則控制兩公司

被告受廉署調查，警誡下承認他是實則控制及營運始動及Golden Commence的人，並把後者的所有股份轉給妻子；被告替始動及博文擬備報價單，再由兩公司的職員遞上應科院；被告批核該些訂單，再親自從零售店買貨，以兩公司名義送到應科院。

調查發現，被告以他的個人信用卡在百老匯等零售店買了4件電腦產品，並標高4.7%至28.4%價格後，以始動或博文的名義供應院方。

案件編號：STCC1305/2019