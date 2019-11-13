【逃犯條例】調查：逾7成受訪者受衝突影響心情　或患創傷後遺症

反修例風波持續，社會陷入負面情緒，災後心理協會和香港心理學協會的一項調查顯示，73%市民受到反逃犯條例引起的衝突影響心情。災後心理協會義務總幹事杜永政指，估計部分更或已患上創傷後遺症。若創傷後遺症在6個月內未得到治療，便很大可能將成為慢性創傷後遺症。同時，長期出現情緒困擾，甚或會增加患癌風險。

災後心理協會和香港心理學協會於今年10月28日至11月11日期間，以問卷調查方式成功訪問690人，發現有約73%市民受到近日反修例引起的衝突影響衝突。災後心理協會義務總幹事杜永政指，部分受影響人士出現睡眠困擾、社交問題、胃口差等問題，估計部分更或已患上創傷後遺症。

若創傷後遺症在6個月內未得到治療，便很大可能將成為慢性創傷後遺症。同時，長期出現情緒困擾，甚或會增加患癌風險。

災後心理協會義務總幹事杜永政(右)指，估計部分港人因受修例風波應影響已患上創傷後遺症。(侯彩琳攝)

市民以「少看相關新聞」舒緩心情

調查亦發現，有38%市民最常用以「少看相關新聞」作為舒緩心情的方法，亦有6.6%人士以「去旅行」作為舒緩方法；而願意「食藥」和「見心理專業人士」僅有0.4%。香港心理學協會會長劉英健指，「少看相關新聞」、「去旅行」是一種的應對機制，惟若長期選擇以「逃避」去舒緩心理情緒，長期或會出現更升級的心理問題，故若出現情緒壓力，應尋求心理輔導。

杜永政指，「人的心理(病)會伴隨一世」，故協會亦呼籲政府增加撥款予心理輔導組織，讓專業人士培訓更多人成為心理輔導員。

香港心理學協會會長劉英健(左)指，若有情緒困擾應及時尋求幫助。(侯彩琳攝)

協會同時建議世界衛生組織及美國心理學會近年推薦的結構性創傷心理治療法：

1 遠離敏感源(如離開衝突區)

2 嘗試用兩隻手指在左、右大腿上輕輕地輪流敲打約3至5分鐘，約每分鐘100下或以上，左右為一下，而在敲打的同時想著相關困擾的事情。在完成動作后深呼吸，把內心負面的情緒呼出，直至心境平靜。而每次動作不可超過5分鐘。