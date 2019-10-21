【逃犯條例】教大玻璃骨男生赴冰島尋快樂　籲港人學抽離調整心情

反修例風波下，警民對峙場面不斷，親友間屢屢因政見不同而發生爭執，社會氣氛及大眾情緒難免受影響。香港教育大學約40名學生早前到訪冰島及芬蘭尋找快樂，有需依賴輪椅出入的「玻璃骨」男生亦是其中一員，他指，在旅程中感受到冰島人的快樂源自於心靈富足，即使冰島人面對國家破產危機，仍積極面對；他呼籲港人借鏡冰島人，適時抽離現時社會氣氛，到大自然環境中調整心情。

教大通識教育榮譽文學士3年級生、成骨不全症患者老智航。（鄧穎琳攝）

教大學生事務處在2018/19學年首次舉辦「尋找快樂之旅」，希望借此助學生建立正面人生態度，逾200人報名參與，當中約40人通過遴選，獲校方資助分兩團在今年4月及7月前往冰島及芬蘭，透過參觀當地NGO、與當地人交流，探索當地人幸福快樂的源頭。

其中一名到訪冰島的是，教大通識教育榮譽文學士3年級生老智航（Andrew）。本身屬「玻璃骨」（即成骨不全症）患者的他，十分容易受傷骨折，需以輪椅輔助出入。然而，他從未因自身障礙而卻步，足跡甚至已遍佈歐洲、亞洲多地，但是次旅程中卻曾意外跌倒，腳部輕微骨裂須入院治療。他直言，當時曾考慮需否應提早回港，但考慮到機會難得，希望與同學一起完成旅程：「由零開始與同學，花半年搜集資料及計劃，希望可以一隊人完成。」

老智航直言，現時社會氣氛對大家情緒有一定影響，建議大家學習冰島人，適時到大自然環境放鬆心情：「現時的社會氣氛大家未必可以開心，但可以抽離一下，學習冰島人，到郊野或海邊調節情緒。」

他解釋，冰島之旅中發現當地重視人與人的關係多於物資及成敗得失，反而港人生活節奏快、重視私隱，冰島人較易快樂，亦願意與他人傾談，改變了他重視物質的看法，「快樂與收入無關係，成本不高的活動亦可以帶來快樂」，故他改變了自己的生活習慣，不再「追買貴價波衫」，並學習欣賞身邊事物。

出發前覺得冰島人面對過火山爆發、交通癱瘓，應該會怨三怨四，但去到發現冰島人不太重視物質，著重人的關係，不會看重成敗得失。 教大通識教育榮譽文學士3年級生、成骨不全症患者老智航（Andrew）

另一到訪冰島的李靄靈亦認同指，冰島人想法正面，且重視人與人之間的關係，其中一名手信店店員無私送上禮物及與她們玩遊戲，令她十分感動：「有時我們憂心太多，有太多考慮」，她說是次旅程令她反思不少，並相信「開心是自己尋找，而非由別人給予或定義。」