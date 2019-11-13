又一城聖誕樹一連三日遭焚燒　商場暫時關閉裝修至另行通知

九龍塘又一城商場中庭位置的一棵巨型聖誕樹，一連三日被示威者縱火焚燒。昨晚（12日）有一批身穿黑衣的示威者打爛扶手電梯及玻璃圍欄。又一城今（13日）發出聲明指，對過去三日發生的嚴重破壞事件，商場對此深感遺憾。 商場表示，因連串破壞事件起因是周日（10日）發生的公眾事件，故重申當日並沒有報警，及因未獲警方預先通知，保安曾堅決拒絕防暴警員要求進入商場；又指事件中絕對沒有死亡個案，並再次向涉事的傷者致以深切慰問。 又一城晚上再發出通告指，現暫時關閉進行維修，至另行通知。

黑衣人闖入又一城商場打爛玻璃，並焚燒聖誕樹。(資料圖片 / 羅國輝攝)

周日（10日）網民發起「和你shop」，有便衣警員在又一城商場內制服多名市民，爆發流血衝突，事後一度傳出有人在內死亡。其後，又一城發聲明解釋指，當日未有放行警員入內。惟繼前晚疑有人向場內中庭聖誕樹投擲汽油彈，觸動灑水系統；昨晚（12日）再有人進入商場並打爛玻璃圍欄，又向聖誕樹縱火。今日（13日）下午，聖誕樹再度被縱火焚燒，消防接報到場救火，場內煙霧瀰漫。

又一城今再發聲明，指對11月11日、12日及13日所發生的嚴重破壞事件，深感遺憾。商場經考量一連串嚴重破壞事件，起因是周日發生的公眾事件而引起，故再作五項重申，包括商場及商戶當日並沒有報警；商場未獲警方預先通知，故有防暴警員要求進入商場時，保安曾堅決拒絕；其後防暴警員自行闖入商場的消防通道通往其他樓層，該通道為消防通道，並非職員通道；是次事件中絕對沒有死亡個案，當中涉及的兩名傷者已即時送院救治，商場再次向涉事的傷者致以深切慰問；及商場於當晚稍後時間接獲警方通知，警方按照商場保安程式完成資料登記後，由商場工作人員陪同下到各樓層搜證。

又一城晚上再發出通告指，現暫時關閉進行維修，至另行通知。