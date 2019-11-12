【11.12三罷】黑衣人「粉碎」又一城　玻璃圍欄消失　處處懸崖

反修例示威風波持續，九龍塘又一城商場早前被質疑放警員入內拘捕示威者，商場事後曾發聲明澄清事先不知情，惟「死罪」已判。又一城今日以安全考慮為由，（12日）下午2時提早關門。惟晚上有一批黑衣示威者數度闖入商場破壞，數層樓高的聖誕樹被擲氣油彈焚毀，火燄及黑煙衝上半空；商場內美心集團旗下店舖同被破壞縱火。深夜時份，示威者再進行破壞，所以公眾地方玻璃都被打碎，包括扶手電梯旁，每層的玻璃圍欄都被毀，令商場內處處變成「懸崖」。 又一城在受到大破壞前，分在FB專頁公布周三（13日）暫停營業。不過以其受到的破壞程度，短期內料無法全面重開。

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今日晚上7時45分至約8時，曾有示威者打破連接達之路的又一城商場玻璃門，進入破壞，打爛部分扶手梯及玻璃圍欄，亦有人向中庭位置的大型聖誕樹投擲疑似汽油彈，令聖誕樹起火焚燒，最終火被救熄。而又一城透過facebook專頁公布，指基於安全考慮，將於明日（13日）暫停營業。

但到晚上約11時，再有示威者進入已關閉的又一城破壞，包括在美心集團旗下店舖縱火，有消防員到場處理。而商場內G/F及UG/F層的玻璃圍欄被打碎，商場內多個位置變成「懸崖」，被打碎的玻璃碎亦向底層掉下，故商場內多層玻璃碎滿地，而商場通往街上的多扇玻璃門及部分外牆亦遭破壞。

至晚上約11時23分，有大批防暴警員抵達又一城商場外，未有警告下在達之路位置發射催淚彈，持有警棍、圓盾及長槍等裝備的警員其後進入又一城範圍巡視。而警員離開又一城後，再有黑衣示威者企圖破壞又一城外的閉路電視。