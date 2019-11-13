【11.13】公立醫院服務大致正常　醫管局籲醫院範圍不應舉行集會

醫管局今日（13日）晚上表示，雖然今日各區出現不同程度的交通狀況，各公立醫院的急症室、門診、住院及緊急服務在日間大致正常，但基於病人及員工安全考慮，普通科門診診所的夜診服務將會暫停。 另外，醫管局重申醫院範圍不應舉行集會，以免醫院運作受到影響、病人觀感不安，影響醫院寧靜環境。

醫管局重申，醫院範圍不應舉行集會，以免醫院運作受到影響。（高仲明攝）

醫管局發言人表示，除病人的緊急運送和轉院服務外，局方亦正緊密留意醫院的病人食物、血液及其他物資的運送情況，尤其是病人樣本的緊急運送服務，會否因各區交通情況受阻延，以及早作出應變部署。目前有關運送服務暫時未受重大影響，但會繼續密切留意有關風險。

今日個別醫院服務，包括非緊急手術及日間醫院服務，曾因員工未及上班而受影響；個別地區的外展服務，亦因當區交通情況受阻延，醫護人員已致電聯絡病人，提供所需諮詢服務。

醫管局提醒未能於今日如期應診的病人，可於稍後致電診所另約診症時間；醫院亦會為未能如期進行非緊急手術的病人作出延期安排。

醫管局重申，醫院範圍不應舉行集會，以免醫院運作受到影響。（高仲明攝）

另外，醫管局會彈性處理員工未能依時返回工作崗位的情況，各服務單位已啟動應變機制調配人手，亦盡量為有需要的員工作出交通及留宿安排。

就今日（13日）個別公立醫院的集會活動，醫管局發言人表示，昨日已向全體員工發電郵，指出同事希望社會盡快恢復平靜，更不希望醫護人員的專業地位受到削弱。醫管局多次重申醫院範圍不應舉行集會，以免醫院運作受到影響、病人觀感不安，影響醫院寧靜環境。醫管局亦勸籲同事不要暴露在不必要的法律和專業責任風險。