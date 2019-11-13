【11.13】港鐵七條線路受影響　強烈讉責示威者破壞行為

反修例風波持續逾五個月，連串的示威活動愈趨激烈，其中港鐵多次成為攻擊對象。港鐵今晚（13日）發聲明指，全日共有七條綫路受影響，部分需要全綫或局部停駛，亦有七個車站因設施被惡意破壞、或運作被干擾而被迫關閉。港鐵指，因設施受到大規模破壞，不排除部分車站及設施明早或不能投入服務。 港鐵表示，兩列停泊在上水站及一列在大學站的列車被縱火，一列停在旺角東站的列車被破壞，及火炭附近的軌道旁信號系統設備房受到攻擊，「對暴徒此等罔顧乘客、港鐵員工及鐵路營運安全的行為予以強烈讉責。」

港鐵昨晚（12日）收車後，有示威者進入東鐵綫大學站破壞，一列列車被縱火。（港鐵提供）

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港鐵指，「暴徒」於昨晚收車後、凌晨時分擅闖多個已關閉的車站，縱火和破壞列車、車站及軌旁設施等。在東鐵綫，兩列停泊在上水站及一列在大學站的列車被縱火，一列停在旺角東站的列車被破壞，火炭附近的軌道旁信號系統設備房亦受攻擊。港鐵指，因車站在昨日（12日）日間已遭嚴重破壞，「在迫不得已的情況下，東鐵綫全綫未能於今早頭班車起投入服務。」經工程人員大半日搶修，今日下午約5時，東鐵綫恢復紅磡站往來大圍站的一段服務，但不停九龍塘站。此外，因路面情況不容許，港鐵未能提供免費接駁巴士接載受影響的乘客。

港鐵又指，「暴徒」於昨晚收車後曾非法闖入旺角站，破壞月台幕門並投擲汽油彈，車站大堂設施被嚴重破壞，該站今日被迫關閉，觀塘綫及荃灣綫列車不停該站。

旺角站有一列列車及車站設施被破壞。（港鐵提供）

港鐵表示，今早頭班車起，「暴徒」的攻擊及干擾仍然持續，共有七條鐵路綫，包括東鐵綫、東涌綫、觀塘綫、荃灣綫、馬鞍山綫、西鐵綫及將軍澳綫服務曾受影響，部分需全綫或局部停駛。另有七個車站因較早前受嚴重破壞和運作受干擾而曾關閉。經與政府相關部門進行風險評估後，另外16個車站提早於晚上8時關閉，餘下車站則按原定安排於晚上10時關閉，機場快綫除外。

港鐵有詳細交代各鐵路受損情況：

• 早上約6時50分，暴徒投擲單車至大水坑站附近的路軌範圍，一度影響列車服務，港鐵即時派人清理。及後於早上約7時20分，再次有人投擲外物，擱在架空電纜上，處理期間，馬鞍山綫服務需作出調整； • 早上約7時10分，兆康站被人投擲膠欄杆至路軌範圍，一列沒有載客的列車撞到欄杆，未能繼續服務； • 多個車站亦因受破壞或突發情況而需要關閉，列車不停該等車站，包括在早上約7時10分，元朗站因有人群聚集及發生爭執而需要疏散；早上約8時45分，有暴徒向東涌站投擲磚頭、干擾車站運作及用雜物堵塞出入口，東涌站需要關閉；下午約3時40分，西灣河站有出入口被破壞而被迫關閉； • 暴徒今日下午多次非法闖入已關閉的上水站，一列於凌晨時分曾遭縱火的東鐵綫列車，再次被投擲汽油彈； • 除多宗惡意破壞外，觀塘綫、荃灣綫、港島綫、東涌綫、西鐵綫及將軍澳綫今早分別有多個沿綫車站被人阻礙車門及幕門運作，列車長時間未能開出，個別路段或全綫服務曾被迫暫停。

有示威者進入東鐵綫九龍塘站，破壞車站辦公室、售票機等，並在車站縱火。（港鐵提供）

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輕鐵方面，港鐵指因有車站設施、軌道及信號設備早前被縱火及破壞，加上道路被惡意堵塞，輕鐵路綫705、761P及751P綫需暫停服務，其餘多條輕鐵綫自今早服務起亦需改道。

港鐵重申，「絕不容忍暴徒此等暴力行為，公司對這些違法行為予以強烈譴責，已就事件報警，並保留對有關人士追究的權利。」港鐵表示，會繼續密切留意情況，若有需要時會即時暫停或調整列車和車站服務，以保障乘客及員工安全。而鐵路網絡設施多次被破壞，其工程人員會於今晚服務時間完結後，檢查及評估受損設施，並盡力復修。然而，因設施受到大規模破壞，港鐵稱不排除部分車站及設施明早或有機會不能投入服務，在評估風險狀況後，有可能因應風險增加或再有鐵路設施被破壞而縮短服務時間、或關閉個別車站。