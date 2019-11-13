西灣河、屯門等11個港鐵站周四關閉　羅湖落馬洲至沙田續停

全港多區今日（13日）繼續出現堵路及衝突，港鐵晚上宣布，明天（14日）服務於晚上10時結束，沙田站、火炭站、大學站、大埔墟站、太和站、粉嶺站、上水站、落馬洲站、羅湖站、西灣河站、屯門站暫時關閉，列車亦不停相關車站。

昨晚（12日）在東鐵綫上水站被縱火的列車，今日（13日）下午再被示威者闖入車站縱火。（港鐵提供）

港鐵表示，經詳細風險評估及與相關政府部門商討後，港鐵各綫（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務時間將有以下安排：

• 明天（14日）服務於晚上10時結束。

• 由頭班車起，東鐵綫只維持來往紅磡站至大圍站的列車服務，要視乎實際路面情況，決定是否能提供免費接駁巴士來往大圍至羅湖/落馬洲

• 沙田站、火炭站、大學站、大埔墟站、太和站、粉嶺站、上水站、落馬洲站、羅湖站、西灣河站、屯門站暫時關閉，列車亦不停相關車站。

• 個別車站的出入口亦會暫時關閉。

另外，由於今天有多個車站、列車及鐵路設施受到攻擊及惡意破壞，維修人員需在安全情況下到各車站檢查、評估及復修受破壞設施，明早可能仍有一定數量的車站未能重開，因應實際情況，關站範圍有可能會比這兩天為多，上班上學的市民明早出行前務必留意最新的車務資訊。

港鐵指會繼續評估風險狀況，並會在有需要時縮短服務時間，請乘客預早計劃行程。有關最新的車務安排，請留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站及列車廣播，以及傳媒發放的資訊。