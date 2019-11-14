【11.14市況】醫管局指13日共有67名傷者兩人危殆

今日（14日）有網民發起罷工罷課示威，港九多區的出現不同的堵路。醫院管理局表示，基於各區出現不同程度的交通狀況，今日部分醫院及診所服務，包括非緊急手術，或會因員工未及上班而受影響，公立醫院的急症室及住院服務目前大致正常。

【10:54】有網民昨日發起第三日多區堵路行動，再次發生多場激烈的警民衝突，醫管局回覆《香港01》數字，指11月13日全日共有67名傷者，分別為47男20女，其中兩人情況危殆；至於今日截至早上7時半，共有19名傷者，其中一人情況嚴重。

【08:40】香港崇光百貨（SOGO）表示，基於顧客及職員的安全考慮後，崇光銅鑼灣店及尖沙咀店於今日暫停營業。

勞工處呼籲僱主，應考慮今日交通及路面的情況，就僱員上班的安排作出彈性處理，並確保僱員安全及機構運作順暢。（歐嘉樂攝）

醫管局表示，假如病人今日未能如期應診，可於稍後致電診所另約診症時間，病人毋須擔心及急於前往應診。

另外，醫管局提到，如員工未能依時返回工作崗位，請盡快通知所屬單位上司，有關單位將會彈性處理，醫管局重大事故控制中心會密切監察情況適時作出服務安排公布，並已啟動應變機制調配人手。

另外，勞工處呼籲僱主，應考慮今日交通及路面的情況，就僱員上班的安排作出彈性處理，並確保僱員安全及機構運作順暢。勞工處又表示，僱員如因路面交通或公共運輸服務狀況等問題而未能及時返回工作崗位，僱主應體諒僱員的情況並作出彈性處理。