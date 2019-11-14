【11.14】多個車站被毀、紅磡站兩度被擲汽油彈　港鐵：強烈讉責

反修例風波持續超過五個月仍未平息，一連四天有網民發起多區堵路行動，當中港鐵設施亦遭受嚴重破壞。港鐵表示，繼周三（13日）港鐵站關閉後，仍被「暴徒」闖入大肆破壞，導致今早（14日）東涌站、將軍澳站以及三條輕鐵線須關閉及暫停服務。 加上，今早多條港鐵線的車站亦發生阻礙車門事件，且紅磡站兩度被人投擲汽油彈，列車服務嚴重受阻。港鐵對上述行為予以強烈讉責，並就相關事件報警，將追究涉事人士責任。

港鐵紅磡站今早先後兩次被人投擲燃燒物，現場該路段服務受阻，港鐵人員仍在現場處理。（港鐵提供）

港鐵表示，昨晚有港鐵站關閉後仍有「暴徒」闖入站內，包括東涌站多個月台幕門的玻璃被硬物擊毀、客務中心及其他車站設施被毀壞，將軍澳站亦被破壞及縱火。由於損毀情況嚴重，故今早東涌綫列車不停東涌站，東涌站及將軍澳站須關閉。

港鐵今早曾經提供來回欣澳站至東涌（消防局附近）接載乘客，但至約9時25分，因應路面情況及基於安全考慮，免費接駁巴士服務須取消。另外約10時15分，將軍澳站亦再次被破壞。

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另外，今早東鐵線紅磡站對開路軌範圍先後兩次，分別約5時45分及7時20分被人投擲汽油彈，嚴重危及乘客及港鐵員工安全，並港鐵人員及消防員處理，及確定安全後，列車服務逐步回復正常。

輕鐵方面，港鐵指多個路段例如元朗大馬路一帶、天耀路/天湖路交界、市中心站附近等的路軌範圍及鐵路設施被嚴重破壞，包括被人從高處投擲雜物令雜物懸掛在架空電纜上，用電鋸切割路軌等。維修人員通宵在多處進行檢查及維修。今日仍有三條輕鐵線需要暫停服務，多條輕鐵線須改道行駛。

西鐵線方面，早上約7時25分，天水圍站有列車被阻礙車門及有人群爭執，列車運作嚴重受阻，元朗站至屯門站的西鐵綫列車服務須即時暫停。同時，錦上路站亦有人群爭執而需要疏散，車務控制中心安排列車不停該站。其後在確定相關車站情況恢復正常後，西鐵線服務可恢復來回紅磡至兆康站。

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港鐵又指，多個行走市區的鐵路線車站包括太子、油塘、佐敦等車站亦持續有阻礙車門和乘客爭執的情況，令列車服務嚴重受延誤。

港鐵強調，向路軌或行駛中的列車投擲物品或縱火，會對乘客、港鐵員工和鐵路設施的安全構成十分嚴重的威脅，並強烈讉責「暴徒」的行為，已經就事件報警，並會追究涉事人士的責任。

港鐵稱，會繼續密切留意，有需要時會即時暫停或調整列車和車站服務，以保障乘客及員工安全。