【11.14】浸大外路障　聽眾指丈夫回醫院工作被阻：病人點算？

因反修例引發的示威活動越演越烈，網民連續多日發起「三罷」，至今日（14日）港九多區的主要幹道亦有不少道路被堵。 對於數日來的示威行動，有市民致電電台指，情況演變成示威者及警員以暴力互相鬥，認為政府似乎未有能力去解決問題，只以暴力對抗暴力。 另外，浸會大學附近路段被示威者堵路，聽眾致電指，其任職醫生的丈夫，今早被阻止到鄰近的浸會醫院上班、做手術，聽眾指情況令人焦急，又無奈道：「連院長出嚟傾都話唔俾，唔知點解要咁…」

浸會大學外的聯合道設有外個「磚頭陣」堵路。（勞敏儀攝）

由網民發起、連續數日的罷工罷課行動繼續，今日（14日）本港多區的交通幹道嚴重阻塞，加上部份鐵路站暫停服務，路面情況緊張。

有聽眾明白學生以學校為家 警方內進會觸動情緒

對於連日來的行動，市民陳女士今早致電電台指，政府對現時境況責無旁貸，又指警員以暴力抗衡示威者，想盡辦法對付示威者，完全忘記了解決根本問題，坦言明白學生當學校為自己的家，警方要到入內追捕必然觸動情緒，要保護「家園」，但雙方以暴力似乎解決不到問題。

陳女士又說：「警方施唔同嘅武力，有無考慮過，其實地（港）鐵已經好聽政府話，你話點就點啦！到到都配合好啦，但宜家好多道路阻塞晒，政府好大責任，唔係用暴力制止暴力…」坦言看到一個個畫面亦感到非常不開心。

另外，亦有市民炮轟，現時連普通市民亦受嚴重影響，部份示威者亦似乎超越初時的原意，指「好似唔知咩勢力支配咁！」作為政府應要考慮其他解決方法。

周二有警員有中文大學的行動，令不少市民有深感受。（資料圖片）

現時多所大學的對出馬路被示威者佔路，理工大學外的紅隧南北線全封，浸會大學外的聯合道封閉，連鄰近的浸會醫院亦有影響，現時只有近窩打老道兩條行車路通行。

原定下午手術 掛單醫生清晨６時已回醫院準備

聽眾黎女士致電電台表示，其丈夫於浸會醫院為掛單醫生，連續兩日需乘車至樂富，再步行回醫院上班及做手術，情況狠狽，她指丈夫原定今日下午有手術，但因擔心路面情況未能到達，清晨6時許回醫院準備，但步行到醫院門面被人阻止前進。

「佢哋話唔俾入，話一係叫警車嚟、叫林鄭嚟！叫埋院長出嚟傾都唔得！但有無諗過醫院病人點算呢？已經選擇行入去，面對呢個情況係要讓路俾醫生入去啦！」顯得無奈，

方仲賢解釋：步行出入不成問題 路障為阻警進校

而有出席電台節目的浸大學生會會長方仲賢解釋，他所認識的示威者理解要作緊急救援，必然會讓路予救護車及有需要人士，又指兩日來自己曾到附近運送物資均順利通過，步行出入應不成問題，設路障為阻止警進學校。