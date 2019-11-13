【11.12】城大有指揮官下令開槍「打頭」　 警：意指打上半身

有市民日前於網上發起「破曉行動」，警方於周二（12日）於多間大學校園連環施放多輪催淚彈及橡膠子彈。當中有片段拍攝到有現場指揮官於清場行動期間，曾直接下令開槍打頭。 警方於周二的記者會上曾稱未有看過相關片段，今日（13日）再被追問時，行動部高級警司汪威遜稱，相信當時指揮官意指射向示威者的頭部上方，「意思係打佢上半身，不過簡單啲話打頭上面。」

有內地傳媒提及公眾被示威行動「被罷課、被罷工、被罷市」，汪威遜表示認同。（林振華攝）

警：意思係打佢上半身，不過簡單啲話打頭上面

Now 新聞直播拍攝到在昨早8時許，城大宿舍出面，有指揮官命令槍手「佢凸個頭出嚟呀，打頭吖！」，隨即發射一槍。行動部高級警司汪威遜稱，應要求看完片段，及與在場指揮官溝通後指出，當時警方正使用非致命的橡膠彈槍，加上距離天橋近40米距離。他又稱，以他的理解，當時指揮官意思並不是瞄準一個部位去打，而是有警員指橋上示威者只露出上半身，故指揮官指令他向其頭部上方開槍，「意思係打佢上半身，不過簡單啲話打頭上面。」

警方於日前的記者會中稱，相信警員經長時間及多次的瞄準訓練後，已形成肌肉記憶，不會故意向人的頭部開槍，至於是否有指揮官叫警員向人頭部開槍，他指近日視頻太多，他沒有看過相關片段，但就武力使用原則，如何瞄準、如何使用槍械、什麼情況使用槍械，警方的原則永遠不變。

傳懲教署出第一批「特務警察」 謝振中︰歡迎

因修例風波觸發的激烈示威持續，早前傳出由特首授權警務處處長，委任其他紀律部隊成員自願擔任「特別任務警察」，有消息指，港府已敲定第一批「特務警察」，由懲教署人員擔任，部分來自有「懲教飛虎隊」稱號的區域應變大隊。警察公共關係科總警司謝振中指，他手上無相關資料，暫時未能回應有關報道，「對任何可以協助警隊可以喺呢個咁艱難、香港面對咁混亂嘅時候一啲措施，我哋都歡迎嘅。最終目標都係希望維持香港嘅法治同埋保障到公眾安全，警方係必定會上下一心咁繼續維持治安。」

認同內地傳媒指公眾「被三罷」

會上有內地傳媒提及公眾被示威行動「被罷課、被罷工、被罷市」，汪威遜表示好認同該記者講法，又稱市民外出面對生命危脅、暴力程度非常高，而警方透過情報及各種方式處理。