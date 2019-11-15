【司徒華獎】聽障無礙成長路　人工耳蝸、小提琴陪女生彈出新天

「樂聖」貝多芬排除聽力障礙，創作不少經典名作包括《第九號交響曲》，經歷艱難卻勵志。對聽障生來說，在未能感受音準的情形下，要成功學習一門樂器，似乎是遙不可及、天方夜譚。 今屆獲頒「司徒華基金好學生獎」的聽障生蘇嘉寶，一度只能聽見鑽地般的聲浪；又由於他人對嘉寶不理解，令幼稚園時的她受盡側目，一直未能順利學懂說話，積聚說不出聲的委屈。 直至5歲時，安裝人工耳蝸改變她的命運，家寶更成功說服母親讓其學習小提琴，憑藉堅毅及努力，目前已考獲英國皇家音樂學院小提琴七級，正朝八級進發，以行動證明自己實力的嘉寶，感激家人一直以來「不離不棄」。

聽障生蘇嘉寶獲頒「司徒華基金好學生獎」，一度僅聽見鑽地般聲浪的她，如今已考獲英國皇家音樂學院小提琴七級。(高仲明攝)

「我天生好鍾意笑，所以我個手語名都係代表笑。」面對記者的蘇家寶滿帶羞澀，惟臉上仍流露着燦爛的笑容，若非細心留意，旁人難以知道其實她是聽障生，亦不知她已裝上人工耳蝸。

就讀幼稚園 曾因經常哭泣而遭老師投訴

母親Yonnie憶述，家寶年幼時在主流幼稚園就讀，然而每天上學都在哭，亦經常收到老師的投訴，當時感到很無助。

Yonnie後來才發現，家寶在學校幾乎沒有說話，箇中原因，原來是女兒根本聽不見別人的說話，未能與別人溝通，校內亦交不到朋友，十分抗拒群體活動。

直至嘉寶就讀幼稚園，母親Yonnie才發現，女兒根本聽不見別人的說話，儘管如此母女二人譜出新天，嘉寶亦感激家人不離不棄。(高仲明攝)

因聽障導致發展遲緩

家寶於3歲8個月時，才被確認患聽障，最嚴重時只能聽見鑽地般的聲浪；與此同時，聆聽高頻聲音時亦特別困難，例如「Merry Christmas（聖誕快樂）」，家寶難以辨識或發出「s」音，要依靠看別人口形才能理解該音節。

家寶就讀幼稚園高班（K3）時，學前評估結果顯示她有輕度弱智，Yonnie直言，女兒的發展遲緩就是因為弱聽，導致這結果。

因兄長學習伸縮號 從「表演」觸發小提琴的興趣

當年的家寶在觀看學習伸縮號兄長的樂團表演，過程中覺得「哥哥好型」之餘，她亦發現小提琴的存在。家寶隨即請求母親讓她學小提琴，惟Yonnie認為，當時女兒未能聽見高頻聲音，而小提琴是高音樂器，加上女兒需花大量時間參加言語治療班，因而未有允許。

然而，學習小提琴的願望已植根家寶心中。家寶5歲時成功裝上人工耳蝸，及後6歲時，母親終於願意讓她學習小提琴。

至今已考獲英國皇家音樂學院小提琴七級

由於在聆聽音準方面有困難，家寶學習初時比較吃力，需要一邊讀譜、一邊看調音器、一邊拉奏小提琴。直至目前，家寶只需透過拉奏前看看調音器熟習音準，她已考獲英國皇家音樂學院小提琴七級，目前正向八級進發，於小三時亦更加入香港青年管弦樂團。

家寶說，於備戰小提琴五級考試時，曾一度想過放棄。當時她從兄長推介的書籍中，認識著名作曲家貝多芬的經歷，原來與自己十分相似，同時覺得對方的困難比自己更大，打消了放棄念頭。Yonnie形容：「其實家寶好tough（堅強），佢細個曾自己講話會加倍努力，可能係想證明俾我睇，佢係得嘅。」

母親（右）說：「其實家寶好tough，佢細個曾自己講話會加倍努力，可能係想證明俾我睇，佢係得嘅。」(高仲明攝)

家寶在就讀九龍灣聖若翰天主教小學期間，為校內「共融班」的一員，該班別不論健聽生還是弱聽生，均需學習手語。家寶就讀小學期間，成績一直保持中上，來自中大手語及聾人研究中心的手語翻譯老師陳希朗，自小五起協助家寶學習，他認為家寶是一名聰明的學生，當遇上不清楚的課堂內容時，會主要要求用手語作進一步解釋。

升中後適應英文環境較吃力 惟音樂路上未停步

家寶目前已升讀聖士提反女子中學中一級，她直言在現時在適應英文環境方面較吃力，同時需花時間跟同學解釋自己的情況，但在其音樂路上仍未停下腳步，除了小提琴外，她最近更考獲鋼琴五級，亦開始參加劍擊班。

第八屆「好學生●好老師表揚計劃（司徒華獎）」嘉許努力奮鬥的學生，以及有愛心的教師。談及獲獎感受，家寶不忘感謝家人：「要多謝屋企人，俾我好多Support（支持），不離不棄。」