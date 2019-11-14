【11.14】逾千人出席愛丁堡廣場「消防救護打氣集會」

在中環愛丁堡廣場，有人今晚（14日）發起於7時半舉辦「消防救護打氣集會」，已獲不反對通知書。集會開始前，已有數百名市民來到，現場掛起了消防救護給予市民的心聲，如「盡忠職守、服務市民。」、「作為香港人嘅紀律部隊去守護我最愛嘅香港人，做份內事根本唔需要表揚。」、「年青人係我嘅瑰寶。」等。 大會指共收到105份消防救護心聲，並在台上表示有一名有十年年資的消防員日前被捕，並代為讀出其心聲指「救火救人？我最後選擇救香港人。」

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集會甫開始，在場人士先為消防救護鼓掌送掌聲。大會播放多條經變聲處理的消防救護心聲。有匿名前線消防指，從來以救人為優先目的，惟多次被要求在非緊急情況時執行額外工作，如清理路障等。有前線指在行動現場都遭受警方不公對待，稱被強光照射、阻礙救等，「我哋唔係聽命於佢哋（警察）。」

他斥消防處管理層未有如實對外反映前線困難及加強保障，同時內部有向前線施壓要求慎言等。亦有多份心聲批評現時的消防工會違背宗旨，成立新工會是勢在必行。有救護指，不會用黃藍分，只想講救護是憑良知。

大會讀出一名因示威而被捕消防員F先生 （化名）心聲，稱其駐守九龍，年資近10年，指他被捕時被警武力對待，頭部臉部傷勢嚴重。他又指家中有妻兒及一名尚未出世的兒子，妻子現懷孕9個月，昨日更是妻子生日，大會引述F先生指「救火救人？我最後選擇救香港人。」

他指，因為見到十多歲的年輕人走到最前，作為大人不想袖手旁觀。他指要繼續這場運動，因為不想未來歷史書記載今年事件時，會指2019年有一班暴徒搞亂香港搞分離主義，「今年6月嘅抗爭就會成為教科書嘅歷史，到我個仔大個嘅時候，都唔會知道佢老豆為咗乜嘢要坐監。」

於晚上8時09分，為悼念科大學生周梓樂，在劉志鴻牧師帶領下，全場默哀1分鐘。及後有市民提出為其他離世的同行者默哀，全場繼續站立，場面肅靜。